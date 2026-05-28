Posebnom projekcijom čiji su se motivi smenjivali na fasadi Kule Beograd, najviše zgrade u Srbiji i regionu, u Beogradu na vodi obeležena je godišnjica rođenja naučnika Milutina Milankovića, jednog od od najvećih umova koje je srpska nauka dala svetu.

Milutin Milanković rođen je 28. maja 1879. godine u Dalju, a kao matematičar, astronom, geofizičar i klimatolog smatra se jednim od najznačajnijih srpskih naučnika koji je stekao međunarodni ugled.

Njegovo najpoznatije dostignuće, teorija danas poznata kao Milankovićevi ciklusi, objasnila je kako periodične promene u Zemljinoj putanji oko Sunca i nagibu njene ose utiču na klimu kroz geološka doba i postavila temelje savremene klimatologije. Dugo osporavana za njegova života, ova teorija danas je jedan od najvažnijih doprinosa srpske nauke globalnoj naučnoj misli.

Ovom projekcijom kompanija "Belgrade Waterfront" nastavlja tradiciju obeležavanja važnih datuma i čuvanja sećanja na velikane koji su neodvojivi deo kulturnog i intelektualnog identiteta Srbije.