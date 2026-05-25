Odlukom Višeg suda u Beogradu, Mihajlu D. (24), koji se osumnjičen da je 21. maja u jednom restoranu na Novom Beogradu ispalio više metaka i izvršio zločin pokušaj teškog ubistva, određen je pritvod do 30 dana, kako ne bi ponovio krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti.

On je, podsetimo, na podmukao način pokušao da liši života G.S. u poznatom restoranu na Novom Beogradu. čiji je oštećeni vlasnik, i pri tome doveo u opasnost živote dvojice gostiju, ali i drugih lica koja su se nalazila u restoranu.

Osumnjičeni je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu kratko negirao krivično delo koje mu se stavlja na teret, ali nije želeo detaljno da iznosi odbranu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- U lokalu su pored vlansika i njegovog prijatelja, bila još dvojica muškaraca za drugoim stolom i još dvojica koja su sedela napolju. Pošto je ispalio prvi metak, osumnjičeni je ustao i prilazeći G.S. nastavio da puca, onda je prišao do njegovog stola, ponovo je ispalio hice u pravcu žrtve i mlateći revolverom izšaoa napolje užurbanim korakom - opisuje naš izvor šta su zabeležile kamere u restoranu na Novom Beogadu.

Osumnjičeni je bio obučen u trenerku, a na glavi je imao kačket.

Podsetimo, on je po izlasku iz restorana počeo da beži, ali je jedan pripadnik SAJ, koji je slučajno bio u resotoranu kao gost, krenuo za njim i savladao ga je ispred ugostiteljskog objekta na Novom Beogradu.

- Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Mihajlu D. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - saopšteno je iz tužilaštva.

Kako se dalje navodi u saopštenju, postoje osnovi sumnje da je Mihajlo D. pokušao da na podmukao način liši života oštećenog G.S. i pri tome je doveo u opasnost živote oštećenih B.Š, M.M. i drugih lica koja su se nalazila u restoranu.

- Tom prilikom je neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju i to revolver marke "Zastava" i šest komada municije koji su se nalazili u okviru – burencetu revolvera. Iz revolvera ispalio 4,5 projektila u pravcu oštećenog G.S, usled čega je on zadobno teške telesne povrede - navedeno je u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u kom se još i dodaje:

- U objektu se nalazio policijski službenik M.M. koji je boravio kao gost u restoranu, te je pratio osumnjičenog koji je brzim hodom bežao iz restorana, te kada se ispred restorana osumnjičeni sapleo, prišao mu je i lišio ga slobode. Osumnjičenom je prilikom pada ispao pomenuti revolver.

Inače, G.S. je posle ranjavanja vozilom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar, a pogođen je sa pet metaka.

- Dva hica pogodila su ga u levu nogu, dva hica u desnu i jedan u ruku - rekao je ranije naš izvor.

