Prema onome što se trenutno zna, incident se odigrao tokom same vožnje i brzo se razvio u otvoreni sukob pred svim prisutnim putnicima. Svedoci navode da je verbalna rasprava prerasla u fizički sukob, u koji se umešao stariji muškarac pokušavajući da zaštiti maloletnike.

Stariji muškarac je ispesničio mladića koji ga je prvi napao, pa ga je uhvatio za vrat i izbacio iz vozila.

Razlozi koji su doveli do ovog događaja još uvek nisu poznati, kao ni zdravstveno stanje svih uključenih lica. Nije potvrđeno ni to da li je incident prijavljen nadležnima, niti da li je policija bila obaveštena.

Oni koji su slučajno bili prisutni u autobusu duboko su potreseni onim što su videli, a dalji detalji se očekuju kada se releventne institucije zvanično oglase.

