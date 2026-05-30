"Želim da obavestim sve građane koji iskreno brinu za bele čiope u Palati 'Albanija' da su, prema informacijama sa terena, mladunci bele čiope dobro i u sigurnim su rukama stručnjaka. U toku je akcija zbrinjavanja i hranjenja", navela je ministarka Pavkov na svom Instagram nalogu.

Ministarka je poručila da se o pticama vodi računa, a baner kojim je zatvoren prilaz gnezdima biće u najkraćem roku premešten na drugu lokaciju.

"Ovo je još jedan primer zajedništva na delu. Zahvaljujem svim dobronamernim građanima koji su doprineli brzoj reakciji nadležnih institucija. A svima koji bi i ovu situaciju da iskoriste za političko profitiranje poručujem da je država pokazala da brine i da u svakoj situaciji postupa u interesu građana i zaštite prirode", rekla je Pavkov.

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Stari grad saopštio je danas da je organizovano zbrinjavanje i hranjenje mladunaca bele čiope, dok ne bude premešten baner na zgradi Palata Albanija.

"Zahvaljujemo se na brzoj reakciji Ministarstva za zaštitu životne sredine i stručnom timu Zavoda za zaštitu prirode koji su na terenu i koji rade na zbrinjavanju i hranjenju mladunaca bele čiope. Želimo da obavestimo sve građane koji iskreno brinu za bele čiope, da su mladunci ove ptice dobro i u odličnim su rukama stručnog tima Zavoda za zaštitu prirode", saopštio je OO SNS Stari grad na Instagram stranici.

U saopštenju se navodi da će premeštanje banera sa Palate Albanije početi u 19 časova, čime će se omogućiti dalje nesmetano hranjenje mladunaca bele čiope.

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je jutros da će baner sa natpisom "Srbija pobeđuje" na Palati Albanije biti danas uklonjen.

On je to rekao za TV Prva, odgovarajući na pitanje kako komentariše jučerašnji protest povodom postavljanja bilborda "Srbija pobeđuje" na zgradi Palate Albanije i zbog koga, kako navode tzv. zborovi Starog grada, ptice nemaju pristup gnezdima.