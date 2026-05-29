Jedno sasvim obično jutro u Beogradu juče se pretvorilo u dirljivu priču koja je mnogima vratila veru u ljude. Usred jutarnje gužve kod Zelenog venca, kontrolorka javnog prevoza Alisa Dumanovski pokazala je neverovatnu prisebnost i veliko srce kada je pomogla trudnici kojoj je iznenada pozlilo u podzemnom prolazu.

Sve se dogodilo oko sedam časova ujutru, kada je Alisa primetila mlađu ženu u pratnji supruga kako jedva stoji i očigledno trpi jake bolove. Prišla joj je da pomogne, a onda shvatila da je situacija mnogo ozbiljnija nego što je delovalo na prvi pogled – trudnici je pukao vodenjak.

– Pitala sam je u kom je mesecu trudnoće, a ona mi je rekla da je deveti mesec i da joj je pukao vodenjak. Rekla sam joj da sam i ja majka, da znam kako to izgleda i pokušala sam da je smirim koliko sam mogla – ispričala je Alisa.

Bez sekunde razmišljanja pozvala je kolegu kontrolora koji se nalazio u blizini, a zajedno su odmah kontaktirali Hitnu pomoć i krenuli sa trudnicom i njenim suprugom ka Ulici Kraljice Natalije.

Međutim, kako je porodilište bilo relativno blizu, prema rečima aktera događaja, iz kol centra im je savetovano da pokušaju sami da stignu do bolnice.

U tom trenutku Alisa je spazila autobus na liniji 52 prevoznika “Strela”, koji je upravo bio spreman za polazak sa početne stanice.

Potrčala je ka autobusu, zaustavila vozača i objasnila mu šta se događa, moleći ga da sačeka trudnicu i da je što pre preveze do porodilišta, mimo uobičajenog ritma vožnje.

Vozač nije oklevao ni trenutak.

Autobus je ubrzo krenuo ka porodilištu, dok su putnici u neverici i velikom uzbuđenju pratili celu situaciju.

Prema rečima svedoka, jedan stariji gospodin koji je sedeo iza vozača nije mogao da sakrije suze, dok je jedna žena kroz emocije neprestano ponavljala:

– Bravo, bravo!

Kada je autobus stigao ispred porodilišta, usledio je prizor koji su mnogi opisali kao trenutak za pamćenje – putnici su spontano počeli glasno da aplaudiraju, dok je Alisa zajedno sa suprugom trudnice pomogla mladoj ženi da stigne do ulaza porodilišta.

Ali ni tada nije želela samo da ode.

Uzela je kontakt od supruga kako bi kasnije proverila da li je sve prošlo kako treba.

Već narednog dana stigle su najlepše moguće vesti – mama i beba su dobro, a na svet je stigla zdrava devojčica.

– Hvala puno vozaču koji nam je izašao u susret. Presrećna sam što je sve prošlo kako treba. Dragoj mami od srca čestitam rođenje prelepe devojčice. Neka joj život bude ispunjen ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbrojnim osmesima. Želim im najlepše zajedničke trenutke i mnogo radosti u novom poglavlju života – poručila je Alisa.

U vremenu kada se o javnom prevozu uglavnom govori kroz gužve, kašnjenja i probleme, ova priča pokazala je onu lepšu, ljudsku stranu Beograda.

Jer juče jedan autobus nije bio samo vozilo javnog prevoza.

Na nekoliko minuta postao je put do novog života.

(Beogradski.rs)