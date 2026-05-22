Vlasnik jednog luskuznog restorana G.S. ranjen je juče u svom lokalu na Novom Beogradu, a napadača M. D. (24), koji se sumnjiči za ovaj zločin, savladao je pripadnik SAJ koji se slučajno zatekao na licu mesta.

Isti restoran pre šest meseci bio je meta napada, kada je na njega bačena bomba, a iza tog incidenta, kako se sumnja, stajala je grupa „vračarci“.

Kako saznajemo, poslednji napad dogodio se juče oko 11.30 časova, nakon što je osumnjičeni M. D. ušao u restoran i seo za slobodan sto u blizini mesta gde je vlasnik sedeo.

U jednom trenutku prišao je žrtvi, izvukao je pištolj i zapucao.

- Napad su zabeležile sigurnosne kamere i na njima se vidi kako je ranjeni muškarac, nakon početnog šoka, pokušao da reaguje i snađe se u haosu. Posle prvobitnog iznenađenja reagovalo je i osoblje restorana, zbog čega je napadač počeo da beži - objašnjava naš izvor i dodaje:

- Napadač je naleteo na pripadnika SAJ koji je čuo pucnjavu i odmah krenuo ka restoranu. Specijalac je, čim je ugledao mladića sa oružjem kako beži, pojurio za njim i sustigao ga posle oko 50 metara. Razoružao ga je, zadržao do dolaska policije i obavestio nadležne. Za to vreme ranjeni vlasnik restorana prevezen je u Urgentni centar, gde su mu dijagnostikovane tri prostrelne rane, u nogama i stomaku - rekao je izvor.

On dodaje da je policija po dolasku zatekla oružje koje je oduzeo i obezbedio pripadnik SAJ, kao i da su po nalogu tužilaštva izuzeti snimci sa sigurnosnih kamera.

- Otkriveno da je za osumnjičenog nedavno iznajmljen stan u blizini restorana i da je više puta dolazio kako bi, navodno, pratio navike ranjenog vlasnika. Istragom se došlo do sumnje da je osumnjičeni mladić angažovan da izvrši ubistvo i da mu je za to bilo obećano 100.000 evra - objašnjava sagovornik.



Reketiranje ugostitelja

Ovaj restoran našao se na meti i 5. februara, kada je na njega bačena bomba.

- Tada su uhapšeni osumnjičeni za koje se veruje da stoje iza niza napada na vlasnike restorana i kafića u prestonici. Sumnja se da su napade organizovali kako bi reketirali ugostitelje. Prve indicije ukazuju da iza svega stoji grupa koja sebe naziva „Novi Vračarci“. Na policiji i tužilaštvu je da utvrde zašto su sada odlučili da likvidiraju vlasnika restorana - rekao je izvor.

Piše: Enis Sadiku

