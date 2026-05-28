Potrošači u pojedinim ulicama beogradskih opština Zvezdara i Barajevo sutra će biti bez vode zbog radova na vodovodnoj mreži.

Potrošači u ulicama Rebeke Vest, Narodnog fronta, od Prvomajske do Marka Tajčevića, Slobodana Lale Berberskog, Bulevaru kralja Aleksandra, od Ustaničke ulice do broja 534 (pijaca Mali Mokri Lug), Prvomajskoj, Bosanskoj i okolnim ulicama bez vode će biti od 08.00 do 20.00 sati.

Od 08.00 do 16.00 sati bez vode će ostati potrošači u Ulici Mitkov kladenac od Nikole Grulovića do Cvetanove ćuprije na Zvezdari.

Zbog radova "Elektrodistribucije Srbije" i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo od 9.00 do 17.00 sati bez vode će ostati potrošači u ulicama: Visokoj, Brđanskoj i okolnim ulicama. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna.