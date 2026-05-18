Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić prisustvovao je danas primopredaji dvadeset vozila koje je Grad Beograd donirao domovima zdravlja, namenjenih za prevoz pacijenata na dijalizi. Vozila će biti raspoređena u trinaest domova zdravlja na teritoriji Beograda.

– Poslednje četiri godine Grad Beograd uložio je tri milijarde dinara u razne vidove pomoći zdravstvenim ustanovama na teritoriji Beograda, iako domovi zdravlja više nisu pod upravom Grada Beograda već Ministarstva zdravlja. To ne znači da Grad kad god može ne treba da pomogne na razne načine. Ovo je jedan od njih i mislim da će biti izuzetno koristan i svrsishodan za naše građane, prevashodno za one na dijalizi. Procena je da više od hiljadu građana na dnevnom nivou koristi tu vrstu zdravstvene usluge – rekao je Šapić.

Naveo je da se generalna zdravstvena politika na nivou čitave zemlje sprovodi i u Gradu Beogradu, a cilj je da usluga bude što bliža korisnicima posredstvom primarne zdravstvene zaštite, odnosno u prvom kontaktu sa domovima zdravlja.

– Vozila su već registrovana i u funkciji, tako da oni koji imaju potrebu za dijalizom s tog aspekta od danas mogu da budu malo mirniji i da znaju da se njihov grad, kao i njihova zemlja, trude koliko god je moguće da pomognu. Biće jednako raspoređena i u gradskim i u ruralnim delovima, što je naročito važno. Znate da se Beograd prostire na popriličnoj teritoriji i ima ljudi do kojih nije lako doći ukoliko nemate adekvatne uslove – istakao je Šapić.

Gradonačelnik je podsetio i da su ove godine obezbeđena dva mamografa za potrebe domova zdravlja „Zemun” i „Stari grad”, a tokom tekuće godine plan je da se nabavi i 26 ultrazvučnih aparata, 50 defibrilatora, 10 sanitetskih vozila i sedam ginekoloških stolica.

– Sva ta oprema naći će se u našim domovima zdravlja i biće na usluzi Beograđanima – naglasio je Šapić.

Pored ulaganja u opremu, Grad Beograd ove godine finansira i sprovođenje 18 javno-zdravstvenih programa, u ukupnom iznosu od 160 miliona dinara.

Događaju su prisustvovali državni sekretar u resornom ministarstvo Aleksandar Stefoski i vršilac dužnosti podsekretara u Sekretarijatu za zdravstvo Goran Marković.