Javno-komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će ekipe tog preduzeća od večeras pa do 23. maja izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskoj opštini Zvezdara.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u toku noći, u vremenu od 22 časa do 6 sati, osetiće potrošači u navedenoj opštini, a u toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.

Ispiranje vodovodne mreže, a sa tim i povremeni prekid u snabdevanju i umanjen pritisak vode, u noći između 18. i 19. maja biće na potezu Ulice Dimitrija Tucovića, sa bočnom mrežom pripadajućih ulica, leva i desna strana od Ulice Veljka Dugoševića.

U noći između 19. i 20. maja ispiranje će se vršiti u Bulevaru kralja Aleksandra od Vukovog spomenika do Ustaničke ulice.

Naredne noći, odnosno u noći između 20. i 21. maja, ispiranje će se vršiti u naselju Mirijevo.

U noći između 21. i 22. maja ispiranje će se vršiti u delu rejona oivičenog ulicama Bulevar kralja Aleksandra, Ustanička, Vojislava Ilića i Gospodara Vučića.

Tokom poslednje noći, odnosno između 22. i 23. maja, ispiranje će se vršiti u naseljima Mali i Veliki Mokri Lug.

U saopštenju se dodaje da će ispiranje vodovodne mreže obezbediti da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.

"Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku. Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumevanju", navodi se u saopštenju.

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, prenosi Tanjug.