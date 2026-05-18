Od 18. maja 2026. godine biće proširen zonski sistem parkiranja na teritoriji Obrenovca. Novim režimom parkiranja biće obuhvaćeno više parking prostora u gradu, i to u žutoj (II) i crvenoj (I) zoni.

Crvena (I) zona

Krak Ulice Vuka Karadžića – parking prostor preko puta Gradske opštine Obrenovac kao i deo Ulice Vuka Karadžića – parking prostor kod kućnog broja 99.



Cena 60 dinara po satu, uz maksimalno zadržavanje od 120 minuta.

Žuta (II) zona

Ulica Šesta – parking prostor preko puta Centra za socijalni rad i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ulica Kralja Aleksandra I – parking prostor u blizini Sportsko-kulturnog centra "Obrenovac“, ulica Majora Tepavca – parking prostor u blizini ogranka biblioteke "Vlada Aksentijević", ulica Vojvode Putnika – parking prostor na ulazu u Topolice.