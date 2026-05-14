Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Vizantijskoj ulici u periodu od 15. do 20. maja prouzorkovaće promene u radu linija javnog prevoza, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz

Radovi se izvode na kolovozu (desna saobraćajna traka) u Vizantijskoj ulici, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Nikole Grulovića, sledećih 60 metara gledano u smeru ka Ulici Stražarska kosa.

Tokom izvođenja radova, zbog tehnologije izvođenja radova, neće biti omogućen prolazak autobusa kroz zonu radova, zbog čega će:

Vozila sa linija 38, 308 i 304N saobraćati skraćeno do stare okretnice "MZ Veliki Mokri Lug“.

Vozila sa linije 312 će se u visini zone radova kretati levom saobraćajnom trakom širine najmanje tri metra uz naizmenično propuštanje regulisano privremenim saobraćajnim znakovima.