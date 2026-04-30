U Surčinu je danas sahranjen Miodrag P. (48), vozač „forda“ koji je u ponedeljak izazvao saobraćajnu nesreću kod Hrtkovaca u kojoj je stradalo troje mladih iz Šapca. Na njegov poslednji ispraćaj došlo je više stotina ljudi, mahom mladih, dok je porodica primala saučešća skrhana bolom. Opelo je služio pravoslavni sveštenik.

Tragedija se dogodila u ponedeljak oko 13 sati, kada je Miodrag P. automobilom ušao u suprotni smer na auto-putu Šabac–Ruma i direktno se sudario sa „golfom“ u kojem je bilo četvoro mladih. Troje je poginulo na licu mesta, dok se za život četvrtog mladića lekari i dalje bore.

Komšije iz Surčina ispričale su za naš list da je Miodrag pre nekoliko meseci polomio nogu na tri mesta i prošao kroz niz operacija.

– Oporavak je bio dug i težak, još se nije skroz oporavio. Video sam ga kako stavlja štake u kola i sedne za volan. Rekao mi je: „Ne mogu više da sedim u kući, moram malo da vozim. Ne idem nikad daleko“ – ispričao je jedan od komšija.

Njegova poznanica dodaje da je tog jutra tražio od sestre da ga odveze do firme u Ugrinovcima da da otkaz, ali je ona spavala, pa je sam seo u kola.

– Možda bi tragedija bila sprečena da ga je ona vozila – rekla je.

Stanarka ulice u kojoj je živeo opisuje ga kao mirnog čoveka:

– Ima dve ćerke i suprugu, živeli su skladno. Nikada nije imao teške probleme. Menjao je poslove, a poslednje vreme se posvetio pravljenju kobasica. Tog jutra krenuo je da da otkaz, ali kako je završio kod Hrtkovaca, to ni njegova majka ne zna – ispričala je.

Nesreća je dodatno uznemirila javnost jer se samo nekoliko minuta ranije u vozačkoj Viber grupi pojavio opis nasilne vožnje „forda“ u kontrasmeru brzinom od 130 km/h. Uprkos upozorenju, sudar se dogodio.

Dan nakon nesreće potvrđeno je da su, osim Miodraga P., stradali Vuk G. (20), Lenka R. (22) i Dejan Đ. (24), vozač „golfa“. Dejan je podlegao povredama u bolnici, dok je Vuk M. preživeo sa teškim povredama.

