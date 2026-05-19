Rekonstrukcija Pančevačkog mosta trebalo bi da počne početkom naredne godine, a radovi će trajati oko godinu i po dana, najavio je pomoćnik direktora „Puteva Srbije“ Miodrag Poledica.

Kako je istakao, očekuje se da građevinska dozvola za veliki projekat bude dobijena u naredna dva meseca.

Ruše se stare pristupne rampe

Poledica je objasnio da se trenutno završava projekat za izdavanje građevinske dozvole i da će jedan od najvažnijih delova radova biti rušenje starih pristupnih konstrukcija iz pravca Bogoslovije ka Pančevačkom mostu.

Planirano je uklanjanje i leve i desne pristupne konstrukcije, nakon čega će biti izgrađene potpuno nove.

– Planiramo da kompletan završetak projekta, dobijanje građevinske dozvole i rešavanje imovine u zoni Pančevačkog mosta završimo do kraja ove godine, kako bismo već prvih lepih dana naredne godine krenuli u radove – rekao je Poledica.

Most neće biti zatvoren

Iako se radi o veoma kompleksnom projektu, Pančevački most neće biti zatvoren za saobraćaj.

Prema planu, prvo će biti izgrađene dve privremene pristupne konstrukcije koje će omogućiti nesmetano odvijanje saobraćaja tokom rekonstrukcije.

– Moraćemo da napravimo dve privremene pristupne konstrukcije koje će voditi saobraćaj iz smera Pančeva ka Beogradu i iz Beograda ka Pančevu zbog faznog izvođenja radova – objasnio je Poledica.

Dodao je da se preko Pančevačkog mosta svakodnevno kreće ogroman broj vozila, zbog čega je održavanje saobraćaja tokom radova od ključnog značaja.

Most star skoro jedan vek

Pančevački most otvoren je još 1935. godine i tada je bio jedan od najdužih mostova u Evropi.

Prvobitno je nosio naziv Most Petra II Karađorđevića.

Most je rušen tokom Drugog svetskog rata, najpre 1941, a zatim gotovo potpuno uništen 1944. godine. Obnovljen je 1946, dok je veliko renoviranje izvedeno 1966. godine, kada je dobio današnji izgled.

Danas je Pančevački most dug više od 1.500 metara i dnevno preko njega prođe oko 100.000 vozila.

Veliki izazov za Beograd

Zbog ogromnog opterećenja i starosti konstrukcije, rekonstrukcija Pančevačkog mosta smatra se jednim od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Beogradu.

Radovi bi mogli značajno da utiču na saobraćaj u prestonici, posebno na pravcu između Beograda i Pančeva.