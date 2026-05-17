Od sutra, 18. maja, Ulica Dragoslava Srejovića u opštini Zvezdara biće zatvorena za saobraćaj zbog radova na redovnom održavanju, saopšteno je iz Sekretarijata za saobraćaj Grada Beograda. Tokom izvođenja radova, više linija GSP-a sa brojevima 27, 27E, 27N i 27L saobraćaće izmenjenim trasama.



Kako se navodi u saopštenju gradskog sekretarijata, radovi će trajati do 24. maja, a izvodiće ih JKP "Beograd put" u okviru redovnog održavanja ulica i opštinskih puteva.



Tokom radova biće obustavljen saobraćaj i zauzet puni profil kolovoza u Ulici Dragoslava Srejovića, na potezu od Ulice Pere Ćetkovića do raskrsnice sa ulicama Laze Stefanovića i Jovanke Radaković.

Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) Beograd saopštilo je da će zbog navedenih radova doći do izmene režima rada GSP linija.

Vozila sa linije 27 će saobraćati u smeru ka Mirijevu: Mije Kovačevića - kružni tok kod Bogoslovije - Bulevar despota Stefana - Višnjička - Vojvode Micka Krstića - Marijane Gregoran - Salvadora Aljendea - Mirijevski bulevar - Vitezova Karađorđeve zvezde - Mirijevski venac i dalje redovom trasom, a u smeru ka centru grada: Mirijevski venac - Vitezova Karađorđeve zvezde - Mirijevski bulevar - Salvadora Aljendea - Marijane Gregoran - Dragoslava Srejovića i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 27E će saobraćati u smeru ka Mirijevu: Bulevar despota Stefana - Dragoslava Srejovića - Mije Kovačevića - Višnjička - Vojvode Micka Krstića - Marijane Gregoran - Salvadora Aljendea - Mirijevski bulevar - Vitezova Karađorđeve zvezde - Mirijevski venac i dalje redovom trasom, a u smeru ka centru grada: Mirijevski venac - Vitezova Karađorđeve zvezde - Mirijevski bulevar - Salvadora Aljendea - Marijane Gregoran - Dragoslava Srejovića i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 27N će saobraćati u smeru ka Mirijevu: Severni bulevar - kružni tok kod Bogoslovije - Bulevar despota Stefana - Višnjička - Vojvode Micka Krstića - Marijane Gregoran - Salvadora Aljendea - Mirijevski bulevar - Vitezova Karađorđeve zvezde - Mirijevski venac i dalje redovom trasom, a u smeru ka centru grada: Mirijevski venac - Vitezova Karađorđeve zvezde - Mirijevski bulevar - Salvadora Aljendea - Marijane Gregoran - Dragoslava Srejovića i dalje redovnom trasom.

Vozila sa privremeno uspostavljene minibus linije 27L će saobraćati na relaciji Omladinski stadion - Mirijevo, a trasa linije u smeru ka Mirijevu je Omladinski - Dragoslava Srejovića - kružni tok kod Bogoslovije - Dragoslava Srejovića - Pere Ćetkovića - Garsija Lorke - Laze Stefanovića - Jovanke Radaković - Vitezova Karađorđeve zvezde - Mirijevski venac - Mirijevo, a u smeru ka Omladinskom stadionu: Mirijevo - Vitezova Karađorđeve zvezde - Mirijevski venac - Vitezova Karađorđeve zvezde - Jovanke Radaković - Ladne vode - Mirijevski bulevar - Pere Ćetkovića - Dragoslava Srejovića - kružni tok kod Bogoslovije - Dragoslava Srejovića - Omladinski stadion.

Privremeno se ukidaju pojedina stajališta za linije 27, 27E i 27N i to stajališta u oba smera: "Marijane Gregoran", "Triglavska", "Oštreljska", "Astronomska", "Ćalije", "Sime Trojanovića", "Nikole Doksata", "Bosutska" i "Ladne vode", a u smeru ka Mirijevu "Generala Aračića". Na izmenjenom delu trase vozila će koristiti postojeća stajališta javnog prevoza, kao i već uspostavljena privremena stajališta iz prethodnih faza za liniju 27E u ul. Mije Kovačevića, posle kružnog toka kod Bogoslovije, "Omladinski stadion 1" (#3605 - u smeru ka Mirijevu), za linije 27, 27E i 27N u ul. Salvadora Aljendea ispred TC "Karaburma" "Salvadora Aljendea 1" (#4118 - u smeru ka ul. Marijane Gregoran), a u ul. Vitezova Karađorđeve zvezde: "Crkva 1" (#4132 -u smeru ka ul. Mirijevski bulevar) i "Crkva 1" (#4131- u smeru ka ul. Jovanke Radaković) i u ul. Marijane Gregoran: "Dragoslava Srejovića 1" (#4169 - u smeru ka centru grada).

Tokom radova, linija 27L će koristiti sva postojeća stajališta duž trase kao i privremeno uspostavljena stajališta u smeru ka Mirijevu to su stajališta "Pera Slijepčevića 1" - (šifra st.#4170) u ulici Pere Ćetkovića, na poziciji ED stuba koji se nalazi neposredno ispred zone raskrsnice sa ulicom Pera Slijepčevića, "Ćalije 1" - (šifra st.#4171) u ulici Jovanke Radaković, na poziciji ED stuba koji se nalazi 32 metra posle zone raskrsnice sa ulicom Laze Stefanovića, a u smeru ka Omladinskom stadionu: "Ladne vode 1" - (šifra st.# 4172) u ulici Ladne vode, na poziciji oko 20 metara posle obeleženog pešačkog prelaza u zoni raskrsnice ulica Jovanke Radaković i Ladne vode, "Pera Ćetkovića 1" - (šifra st.#4173) u ulici Dragoslava Srejovića, na poziciji 30 metara posle zone raskrsnice sa ulicom Pera Ćetkovića.

(Beograd.rs)