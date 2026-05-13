Javno-komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će u četvrtak, 14. maja, bez vode ostati potrošači u naseljima u gradskoj opštini Surčin, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u toj gradskoj opštini.
Bez vode će od devet do 22 časa biti potrošači u Jakovu, Boljevcima, Progaru, Bečmenu, Petrovčiću, Ključu (Surčin), Dobanovcima, Novom Surčinu (od Ledina do skretanja za aerodrom "Nikola Tesla" Beograd), Surčinu, Ledinama, Grmovcu i Ugrinovcima.
Takođe, zbog radova će u navedenom periodu bez vode ostati Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd i VGP park.
Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe i navode da će za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biti obezbeđene auto-cisterne.
