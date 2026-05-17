U objavi na društvenoj mreži Instagram navodi se da će Čudesni pojas Presvete Bogorodice i delovi Časnog krsta sa Svete Gore posebnim letom doneti iguman svetogorskog manastira Vatopeda Jefrem, sa bratstvom.

Doček svetinje biće održan ispred Vaznesenjske crkve u 17 časova, kada će Patrijarh srpski Porfirije služiti praznično večernje.

Tradicionalna slavska litija od Vaznesenjskog do Svetosavskog hrama, koju će predvoditi Majka Božja posredstvom svog Čudesnog pojasa, jedinog ličnog predmeta koji je ostao po njenom uspenju na nebo, krenuće u 19 časova i blagosloviti i osveštati sabrani verni narod i prestoničke ulice i trgove.

"Izađimo u Svetu prazničnu litiju, primimo blagoslov Majke Božije i poklonimo se Čudesnom pojasu Carice nebeske na isceljenje duše i tela u četvrtak, 21. maja od Vaznesenjskog do Svetosavskog hrama" stoji u pozivu.

Đakon Nemanja Kostić iz Bogorodičine crkve u Zemunu je rekao za TV Prva da je pojas Presvete Bogorodice njen lični predmet koji hrišćanska crkva čuva kao i mnoge druge relikvije i da smisao čuvanje je u ugedanju na njih u smislu usavršavaja naše ličnosti i produbljivanju duhovnog života.

"Po predanju ovaj pojas je sama Presveta Bogoroica tkala od kamilje dlake, a pred svoju smrt predala ga je apostolu Tomi. Pojas se kasnije čuvao u Jerusalimu od pobožnih žena. Kasnije, u 4. veku je prenet u Carigrad, a kao i mnoge hrišćanske svetinje put je bio turbulentan, da bismo u 14. i 15. veku našli na našim prostorima. Zapisano je da je naš srpski car Lazar poklonio manastiru Vatoped sa mnogim drugim relikvijama", pojasnio je đakon.

Danas, pojas se čuva u svetogorskom manastiru Vatoped, odakle se iznosi vernicima na poklonjenje i postoji običaj da se trake osveštaju na Bogorodičinom pojasu i dele narodu za blagoslov.

"Ove godine za Spasovdan, gradsku slavu, pojas će biti pronet od Vaznesenjske crkve do Hrama Svetog Save gde će biti izložen vernicima. Uoči Spasovdana, 20. maja iguman Jefrem će sa sveštenom pratnjom doneti pojas do luke, a potom će brodom i kopnenim putem doći do aerodroma u Solunu, odakle će krenuti put Beograda. Na sam praznik Spasodvana patriajr Porfirije će služiti Svetu Liturgiju, a popodne u 19 časova biće litija u kojoj će pojas Bogorodic biti pronesen uobičajenom rutom do Hrama Svetog Save. Narednih devet dana će biti dostupan vernicima, rekao je đakon Kostić.

Govoreći o čudima koja se dešavaju nad ovim pojasom, kaže da veoa često žene koje imaju problem sa plodnošću nose stalno uza sebe i da se dešavaju brojna isceljenja i rađaju deca.

On je dodao da se u Beogradu trenutno nalaze i brojne svetinje iz srpskog manastira Hilandar.

Sedam neprocenjivih relikvija iz Carske lavre manastira Hilandar, među kojima su mozaička ikona Bogorodice Odigitrije i rukopisni pergamentni svitak Karejskog tipika iz 12. veka, dopremljene su danas u Srbiju uz najviše državne i crkvene počasti.

Ikona Presvete Bogorodice Odigitrije se smatra da je bila lična svojina Stefana Nemanje, odnosno Svetog Simeona Mirotočivog, kao i Karejski tipik Svetog Save.

Pored mozaičke ikone, u Beograd su dopremljene i ikone Hrista Pantokratora i Bogorodice Odigitrije iz 13. veka, kao i ikona svetih Save i Simeona iz 17. stoleća.

Među eksponatima su i replika žezla cara Aleksija Trećeg Anđela i čuvene Paterice Svetog Save.

Svetinje se nalaze u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a pPosetioci će imati priliku da ove dragocenosti vide u Beogradu od 15. maja do 19. jula.