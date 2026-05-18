U saopštenju gradskog sekretarijata navodi se da će radovi trajati do 18. juna, kao i da će radove na redovnom održavanju ulica i opštinskih puteva izvoditi JKP "Beograd put".

Tokom radova će biti obustavljen saobrćaj i zauzet kolovoz (desna kolovozna traka) i trotoar u Ulici gospodara Vučića, na delu od ulice Vojislava Ilića do Križanićeve, na teritoriji opštine Zvezdara.

Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) Beograd saopštilo je da će zbog navedenih radova doći do izmene režima rada GSP linija.

Vozila sa linije 46 će saobraćati u smeru ka Mirijevu: Gospodara Vučića – Vojislava Ilića – Ustanička – Bulevar kralja Aleksandra – Mite Ružića i dalje redovnom trasom, a u smeru ka Beogradu na vodi će saobraćati redovnom trasom.

Vozila sa linija 55, će saobraćati do terminusa "Zvezdara /pijaca/" u smeru ka terminusu "Zvezdara /pijaca/", i to: Gospodara Vučića - Vojislava Ilića – Ustanička – Bulevar kralja Aleksandra – Vjekoslava Kovača do terminusa "Zvezdara /pijaca/", a u smeru ka Železniku: terminus "Zvezdara /pijaca/" – Vjekoslava Kovača – Deskaševa – Bulevar kralja Aleksandra – Gospodara Vučića i dalje redovnom trasom.

Privremeno se ukidaju stajališta terminus "Zvezdara" za liniju 55 i "Zvezdara" i "Dr Velizara Kosanovića" u smeru ka Mirijevu za liniju 46.

Na izmenjenom delu trase vozila će koristiti postojeća stajališta javnog prevoza.

