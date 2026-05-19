Izraelske snage otvorile su danas vatru na najmanje dva plovila iz flotile sa humanitarnom pomoći koja je plovila ka Gazi, prema video-snimcima i navodima organizatora flotile, dok je Izrael saopštio da nije korišćena bojeva municija i da nije bilo žrtava.

Flotila je predstavljala novi pokušaj dopremanja pomoći u Gazu, nakon što je Izrael prethodne misije presreo u međunarodnim vodama, prenosi Rojters.

Na snimku uživo sa flotile vide se vojnici kako pucaju na dva broda, ali nije jasno o kakvoj je municiji reč. "Ni u jednom trenutku nije korišćena bojeva municija", saopštilo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova.

U saopštenju se dodaje da su nakon više upozorenja, protiv plovila, a ne protiv demonstranata, upotrebljena nesmrtonosna sredstva kao upozorenje. Global Sumud flotila kasnije je saopštila da je svih 50 brodova iz flotile presretnuto u istočnom Mediteranu, kao i da je privedeno 428 učesnika iz više od 40 zemalja, uključujući 78 državljana Turske.

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova prethodno je na platformi X navelo da "neće dozvoliti bilo kakvo kršenje zakonite pomorske blokade Gaze".

Erdogan osudio intervenciju

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan osudio je kasno sinoć intervenciju protiv, kako je rekao, "putnika nade" iz flotile i pozvao međunarodnu zajednicu da reaguje na postupke Izraela.

Brodovi flotile Global Sumud isplovili su u četvrtak iz južne Turske po treći put, nakon što su raniji pokušaji dostavljanja pomoći Gazi presretnuti u međunarodnim vodama.

Grupa je ranije navela da u flotili učestvuje 426 ljudi iz 39 zemalja. Američko Ministarstvo finansija saopštilo je danas da uvodi sankcije protiv četiri osobe povezane sa, kako je navedeno, "prohamasovskom" flotilom. Propalestinski aktivisti tvrde da Izrael i SAD pogrešno poistovećuju njihovu podršku palestinskim pravima sa podrškom ekstremističkom Hamasu.

Palestinci i međunarodne humanitarne organizacije navode da količina pomoći koja stiže u Gazu i dalje nije dovoljna, uprkos primirju postignutom u oktobru koje je uključivalo garancije za povećanje humanitarne pomoći.

Većina od više od dva miliona stanovnika Gaze raseljena je, a mnogi sada žive u bombardovanim kućama i improvizovanim šatorima postavljenim na otvorenom prostoru, pored puteva ili na ruševinama uništenih zgrada.

Izrael, koji kontroliše sve prilaze Pojasu Gaze, negira da uskraćuje isporuke stanovnicima te teritorije.