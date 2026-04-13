Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, presretačem su oko ponoći zaustavili i isključili iz saobraćaja srpskog državljanina M. P. (41), koji je na području Surčina vozilom marke „Aston Martin“ upravljao brzinom od čak 246 kilometra na čas, na delu moto-puta gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas.

Protiv vozača je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Uprava saobraćajne policije podseća da se od 13. do 19. aprila u 34 države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija) sprovodi međunarodna akcija pojačane kontrole brzine, tokom koje će biti korišćeni svi raspoloživi uređaji za merenje brzine, dok će na auto-putevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, jer prekoračenje brzine predstavlja jedan od najčešćih uticajnih faktora nastanka saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama.

BONUS VIDEO: