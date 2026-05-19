Novi talas nasilja pred najavljeni blokaderski skup na Slaviji 23. maja obeležio je dan za nama, ali i prethodne dane. Nema sumnje da će se tako nastaviti i u narednih četiri dana, s obzirom da je svima jasno da je obojena revolucija potučena do nogu.

Istraživanja javnog mnjenja samo potvrđuju ono što već mesecima znamo – da blokaderi teroristi ne mogu više da okupe ni delić zabludelih, jer su u prethodnih godinu dana pokazali ko su i šta su.

Podele među blokaderima na žakliniste, đokiste i lompariste, svađe oko prolaznih mesta na blokadersko-terorističkoj listi, pa i permanentna antisrpska kampanja tajkunsko-terorističkih lažovizija, Nacističke N1 (NN1) i Nacističke Nove S (NNS), razvalili su sve što su blokaderi teroristi gradili godinu i po dana.

U svojoj nemoći i besu jer je došlo vreme odgovornosti nakon neviđenog nasilja i haosa u koje su uveli zemlju tokom obojene revolucije, sada malobrojni najekstremniji među njima pokušavaju da „pumpaju“ odavno izbušeni balon.

Rade to na način da napadaju simpatizere i članove Srpske napredne stranke na njihovih štandovima, pokušavaju da ih onemoguće da izađu na ulicu i da se raduju životu. Pokret koji je u svojoj suštini nehuman sada samo pokazuje najgore od sebe, kada je sve gotovo, posebno nakon po njih katastrofalne serije poraza na izborima.

Na sve to pristojna Srbija odgovara isto onako kako je odgovorila 15. marta prošle godine – osmehom, pogledom i čvrstim stavom.

„Samo smo stajali, gledali vas i pobedili“, poručili su srpski Spartanci koji su tog dana odbranili državu Srbiju od nasrtaja obojene revolucije.

Na potpuno isti način i danas brane zemlju i njene institucije. Dok na štandovima SNS-a vidimo nasmejane i srećne ljude, koji sa ljubavlju šalju poruke podrške državi i predsedniku Aleksandru Vučiću, blokaderi teroristi nastupaju kao demoni žedni krvi.

Današnja dešavanja na Slaviji, gde su aktivisti SNS-a s pravom i po zakonu postavili svoje štandove, koje su blokaderi teroristi u nacističkom stilu pokušali da uklone, samo potvrđuju tezu da je završeno s obojenom revolucijom, a da Srbija konačno počinje da radi.

Na kraju krajeva, od prvog dana obojene revolucije blokaderima teroristima smetaju srećni, nasmejani, pošteni i vredni Srbi koji iznad svega vole svoju zemlju.

Za blokadere teroriste, koji su u velikoj većini lenji paraziti, koji živeći na račun drugih kao smisao života vide blokiranje saobraćaja, raskrsnica, blokiranje života, Srbija koja je srećna, vredna i radna je najveći neprijatelj.

Sve to su pokušali da nam unište, kako danas, tako i juče i u poslednjih godinu i po dana. Međutim, nisu uspeli i neće uspeti, jer srpski narod i svi normalni građani Srbije su rekli odlučno – NE! Ne nenormalnoj obojenoj revoluciji – Da normalnom životu!

(24sedam)










