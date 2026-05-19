Naredba o "ograničavanju troškova" usmerena je na neindustrijsku potrošnju u poslovanju sa komercijalnim avionima i sedištima, i povezana je sa dvogodišnjim projektom uštede troškova pod nazivom LEAD, prenosi Rojters.

Najnovije mere, koje ranije nisu bile najavljene, na snazi su već nekoliko nedelja, i delimično se odnose na korišćenje spoljnih izvođača radova, koji su tradicionalno ključni deo resursa kompanije, rekli su izvori.

Erbas je odbio da komentariše navode o smanjenju troškova.