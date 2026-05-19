Region i danas pamti zastrašujući napad na devojku i silovanje, čiji su detalji zgrozili čitavu javnost. Stravični napad na devojku iz Splita dogodio se 2012. godine posle jedne studentske žurke.

Devojka je bila hitno primljena kod lekara, a istraga brutalnog napada otkrila je detalje o teškim povredama anusa.

Prema tada prvim informacijama hrvatskih medija, povrede nisu nastale upotrebom predmeta, kako se u početku spekulisalo, već ih je navodno naneo njen kolega sa fakulteta Roko Š.

Kako se navodi, devojka je zadobila katastrofalne povrede unutrašnjih organa, zbog kojih je hitno primljena u splitski KBC u veoma teškom stanju. Lekari su satima pokušavali da joj spasu život i saniraju ozbiljna oštećenja creva i abdomena. Iako je trenutno stabilno, njeno zdravstveno stanje je i dalje teško, a postoje strahovanja da će posledice biti trajne.

Istražitelji pokušavaju da rekonstruišu šta se tačno dogodilo tokom kobne večeri, ali posao dodatno otežava činjenica da se, prema dosadašnjim saznanjima, ni osumnjičeni ni devojka gotovo ne sećaju događaja. Sumnja se da su tokom žurke, osim alkohola, korišćene i narkotičke supstance, što je dovelo do potpunog gubitka sećanja kod učesnika.

Njen kolega s fakulteta Roko Š. iz Splita gurnuo joj je ruku u utrobu gotovo 50 centimetara i izvadio joj delove creva, prenosi "Jutarnji list".

Prema informacijama tog lista, Roko je rukom, koja je u anus ušla do lakta, devojci doslovce izvadio komade tankog creva, navodno, i nekoliko metara. Pritom joj je teško povredio i debelo crevo.

Region ne pamti ovakav bizaran slučaj koji se dogodio u Hrvatskoj.

