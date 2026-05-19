Barbra Strejsend nije u mogućnosti da prisustvuje ceremoniji zatvaranja Kanskog filmskog festivala kako bi primila svoju počasnu Zlatnu palmu zbog povrede kolena.

„Po savetu mojih lekara, dok se i dalje oporavljam od povrede kolena, nažalost nisam u mogućnosti da prisustvujem Kanskom festivalu ove godine“, rekla je Strejsend u saopštenju u nedelju. „Ali duboko sam počastvovana što sam primila počasnu Zlatnu palmu i radovala sam se proslavi izvanrednih filmova 79. izdanja.“

Dodala je: „Takođe sam se radovala vremenu provedenom sa kolegama kojima se toliko divim - i, naravno, povratku u Francusku, mesto koje sam oduvek volela. Iako žalim što ne mogu da budem tamo lično, želim da uputim najtoplije čestitke svim filmskim stvaraocima iz celog sveta čiji se izuzetan talenat i kreativna vizija slave ove godine. Iskreno se zahvaljujem Festivalu i svima koji nastavljaju da podržavaju i zastupaju umetnost filma.“

Festival će ipak odati počast pevačici, glumici i filmskoj rediteljki tokom ceremonije zatvaranja 23. maja, iako ona neće lično prisustvovati

. „Iris Nobloh, Tijeri Fremo i ceo tim festivala upućuju Barbri Strajsend najtoplije želje za brz oporavak“, navodi se u saopštenju festivala za javnost.

Strajsend je treća dobitnica počasne Zlatne palme u Kanu ove godine, pored reditelja filma „Gospodar prstenova“ Pitera Džeksona i Džona Travolte, piše Variety.