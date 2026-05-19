Na Slaviji je danas došlo do jezivog incidenta kada je grupa blokadera napala aktiviste SNS-a dok su postavljali transparent „Srbija pobeđuje“.

Blokaderi su tokom brutalnog napad upućivali najgore uvrede i psovke, a potom fizički napali građane samo zato što drugačije misle i zato što im smeta poruka „Srbija pobeđuje“ ispisana na transparentu.

Kako pišu mediji (Informer i 24sedam), blokaderi su upotrebili suzavac, dok je u jednom trenutku izvučen i nož. Navodno su napadači kod sebe imali i teleskop-palicu, dodaju beogradski mediji.

Prema prvim informacijama, u sukobu je povređeno četvoro aktivista SNS-a, koji su vozilima Hitne pomoći prevezeni na dalje zbrinjavanje. Policija je brzo reagovala, a tri blokadera su privedena.

Snimak napada možete pogledati u narednom snimku.

Upozorenje! snimak je uznemirujućeg karaktera.