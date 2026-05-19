Glavni „osumnjičeni“ bili su Čester, zlatni retriver, i Skaj, mali morki — mešanac maltezera i jorkširskog terijera.

Iako nijedan nije „priznao krivicu“, internet je odmah zaključio da njihova lica govore sve.

Vlasnica postavila samo jedno pitanje

Na snimku se vidi kako vlasnica mirno pita pse ko je odgovoran za uništenu cipelu.

Umesto lajanja ili bežanja, nastala je potpuna tišina.

Jedan pas stajao je ukočeno i izbegavao pogled, dok je drugi pokušavao gotovo neprimetno da se udalji uz stepenice.

Upravo taj trenutak potpuno je nasmejao internet.

Video pregledan milionima puta

Snimak je vrlo brzo postao viralan i sakupio više od 2,4 miliona pregleda.

Komentari su preplavili mreže:

„Nema ništa bolje od pasa koji znaju da su napravili haos“

„Razumeju nas sto posto“

„Ovaj mali što pokušava da pobegne u usporenom snimku me je dokrajčio“

Mnogi korisnici posebno su komentarisali način na koji je jedan pas pokušavao da se „iskrade“ sa mesta zločina.

Da li psi zaista osećaju krivicu?

Iako vlasnici često veruju da psi osećaju grižu savesti kada ih uhvate u nestašluku, stručnjaci tvrde da situacija nije baš tako jednostavna.

Bihevioristi objašnjavaju da takozvani „kriv pogled“ kod pasa najčešće zapravo predstavlja:

stres

strah

reakciju na ton vlasnika

pokušaj smirivanja situacije

Istraživanja pokazuju da psi ovakvo ponašanje pokazuju čak i kada nisu uradili ništa pogrešno — dovoljno je samo da osete da je vlasnik uznemiren.

Znakovi koje ljudi često pogrešno tumače

Stručnjaci navode da vlasnici često kao znak krivice tumače:

spuštene uši

podvučen rep

izbegavanje pogleda

lizanje usana

pogrbljeno držanje

zevanje

Međutim, sve to češće ukazuje na nelagodu i stres nego na stvarno „priznanje krivice“.

Ipak, internet je jednoglasan u jednom — izrazi lica ova dva psa potpuno su osvojili ljude širom sveta.