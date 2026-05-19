Glavni „osumnjičeni“ bili su Čester, zlatni retriver, i Skaj, mali morki — mešanac maltezera i jorkširskog terijera.
Iako nijedan nije „priznao krivicu“, internet je odmah zaključio da njihova lica govore sve.
Vlasnica postavila samo jedno pitanje
Na snimku se vidi kako vlasnica mirno pita pse ko je odgovoran za uništenu cipelu.
Umesto lajanja ili bežanja, nastala je potpuna tišina.
Jedan pas stajao je ukočeno i izbegavao pogled, dok je drugi pokušavao gotovo neprimetno da se udalji uz stepenice.
Upravo taj trenutak potpuno je nasmejao internet.
Video pregledan milionima puta
Snimak je vrlo brzo postao viralan i sakupio više od 2,4 miliona pregleda.
Komentari su preplavili mreže:
- „Nema ništa bolje od pasa koji znaju da su napravili haos“
- „Razumeju nas sto posto“
- „Ovaj mali što pokušava da pobegne u usporenom snimku me je dokrajčio“
Mnogi korisnici posebno su komentarisali način na koji je jedan pas pokušavao da se „iskrade“ sa mesta zločina.
Da li psi zaista osećaju krivicu?
Iako vlasnici često veruju da psi osećaju grižu savesti kada ih uhvate u nestašluku, stručnjaci tvrde da situacija nije baš tako jednostavna.
Bihevioristi objašnjavaju da takozvani „kriv pogled“ kod pasa najčešće zapravo predstavlja:
- stres
- strah
- reakciju na ton vlasnika
- pokušaj smirivanja situacije
Istraživanja pokazuju da psi ovakvo ponašanje pokazuju čak i kada nisu uradili ništa pogrešno — dovoljno je samo da osete da je vlasnik uznemiren.
Znakovi koje ljudi često pogrešno tumače
Stručnjaci navode da vlasnici često kao znak krivice tumače:
- spuštene uši
- podvučen rep
- izbegavanje pogleda
- lizanje usana
- pogrbljeno držanje
- zevanje
Međutim, sve to češće ukazuje na nelagodu i stres nego na stvarno „priznanje krivice“.
Ipak, internet je jednoglasan u jednom — izrazi lica ova dva psa potpuno su osvojili ljude širom sveta.
