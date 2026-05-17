Gradska opština Novi Beograd i Gradski zavod za kožne i venerične bolesti danas od 9 do 13 časova, na platou ispred zgrade Opštine, organizuju besplatne dermoskopske preglede, saopšteno je iz ove opštine.



Građani imaju priliku u pokretnoj ambulanti preventivno obave važan specijalistički pregled mladeža i ostalih promena na koži.



Dermoskopski pregledi veoma su važi za otkrivanje promena, posebno prilikom dijagnostike ranog otkrivanja malignog oboljenja kože.

