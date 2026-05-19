Kako navodi grčki poral Pronjuz, prvi put je objavljeno dejstvo ruskog Su-34 u Malliju.

- Na video snimku objavljenom na društvenim mrežama, lovac Su-34 uništio je uporišta radikalnih islamista, "pokosivši" desetine boraca terorističke organizacije u Maliju - piše grčki portal Pronjuz.

U međuvremenu, udari na pogunjeničke i radikalne islamističke grupe, nastavljaju se nesmanjenim intenzitetom, dodaje se u članku.

Podsetimo, početkom maja velika crna zastava na kojoj piše "Nema Boga osim Alaha i Muhamed je njegov rob i njegov poslanik" vijorila se iznad grupe vezanih vojnika armije Malija, koje su u iznenadnom napadu zarobili borci koalicije lokalnog ogranka Al kaide i tuareških pobunjenika.

Pored maskiranih i naoružanih Tuarega prošlo je i nekoliko stotina ruskih plaćenika, koji su se, posle dogovora, povukli sa severa Malija.

Predsednik Malija, general Asisi Goita održao je vatreni govor na sahrani ministra odbrane, koji je stradao u samoubilačkom napadu na kasarnu desetak kilometara severno od prestonice, Bamaka.

Obećao je mobilizaciju svih snaga i brzo uništenje snaga Fronta za oslobođenje Azavada i lokalne podružnice Al kaide - Grupe za odbranu islama i muslimana (Jama'at Nusrat al Islam va al Muslimin-JNIM), da bi se nedugo zatim samoproglasio za novog ministra odbrane.

U svetskom epicentru terorizma, kako Globalni indeks terorizma naziva deo Afrike kojoj pripada i Mali, beleži se petina ukupnog broja terorističkih napada i 51 odsto ubistava koji se povezuju sa akcijama terorista.

BONUS VIDEO