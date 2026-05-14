Kako je za Radio-televizija Srbije izjavio pomoćnik direktora Putevi Srbije Miodrag Poledica, projekat je iz faze planiranja prešao u završnu fazu projektovanja, a radovi koji slede biće među najsloženijim zahvatima ikada izvedenim na ovom mostu.

Pančevački most, koji svakodnevno koristi veliki broj građana i kroz koji prolazi intenzivan drumski saobraćaj između Beograda i Banata, predstavlja jednu od najvažnijih saobraćajnih tačaka u prestonici. Prema procenama, tokom dana preko njega prođe i do 100.000 vozila.

Šta će se raditi na Pančevačkom mostu?

Prema rečima Poledice, rekonstrukcija će biti fokusirana na prilazne konstrukcije mosta iz pravca Bogoslovije ka Pančevačkom mostu. Reč je o dve odvojene drumske konstrukcije koje će biti potpuno srušene i zamenjene novim.

Kako je naveo za RTS, idejni projekat i studija opravdanosti završeni su još pre dve godine, dok je pre godinu i po dana ugovorena izrada projekta za građevinsku dozvolu. Završetak tog dela dokumentacije očekuje se sredinom ove godine.

Poledica je istakao da će postojeće prilazne konstrukcije biti srušene, a na njihovom mestu izgrađene potpuno nove, nezavisne konstrukcije koje bi trebalo da unaprede bezbednost i funkcionalnost saobraćaja.

Radovi će se izvoditi u fazama

Zbog ogromnog značaja mosta za svakodnevni saobraćaj, rekonstrukcija će se odvijati postepeno. Plan je da se prvo izgradi privremena konstrukcija koja će preuzeti saobraćaj, nakon čega će početi rušenje stare prilazne konstrukcije.

Tek po završetku jedne strane, radovi će se prebaciti na drugu. Na taj način pokušava se da se izbegne potpuno zatvaranje mosta i ozbiljniji kolaps u saobraćaju.

Poledica je objasnio da će pomoćne konstrukcije imati ključnu ulogu tokom izvođenja radova, ali da će njihov projektovani kapacitet možda omogućiti da kasnije ostanu i kao trajno rešenje.

Neizbežne gužve u saobraćaju

Iako će privremene konstrukcije omogućiti odvijanje saobraćaja tokom rekonstrukcije, izvesna usporavanja neće moći da se izbegnu.

Kako je rekao Poledica, radovi ovakvog obima nužno će uticati na svakodnevno funkcionisanje saobraćaja u zoni mosta, posebno imajući u vidu da u vršnim satima Pančevačkim mostom prođe i do 6.000 vozila.

Zbog toga će organizacija saobraćaja tokom izvođenja radova predstavljati jedan od većih izazova za nadležne službe.

Složena infrastruktura komplikuje projekat

Pored samog obima radova, dodatni problem predstavlja kompleksna infrastruktura u zoni Pančevačkog mosta. Kako je naveo Poledica, upravo zbog toga se projekat priprema godinama.

On je naglasio da su postojeće prilazne konstrukcije, iako izgrađene šezdesetih godina prošlog veka, i dalje bezbedne za korišćenje, ali da je rekonstrukcija neophodna zbog dugoročne održivosti i povećanja kapaciteta.

Posebnu komplikaciju predstavlja i činjenica da se u istoj zoni očekuje realizacija više velikih infrastrukturnih projekata. Pored rekonstrukcije mosta, planirana je i izgradnja nove metro linije, što znači da će područje oko Pančevačkog mosta u narednom periodu postati veliko gradilište.

Obezbeđen budžet za radove

Govoreći o finansijama, Poledica je rekao da su sredstva za početak radova već obezbeđena i da nema prepreka da projekat krene početkom naredne godine.

On je ocenio da će ovo biti najkompleksniji zahvat koji je ikada izvođen na Pančevačkom mostu, ali i jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za funkcionisanje saobraćaja između Beograda i Banata.

Podsetimo, Pančevački most otvoren je za saobraćaj 1935. godine, srušen je tokom Drugog svetskog rata 1941, a obnovljen 1946. godine. Današnje prilazne konstrukcije izgrađene su tokom šezdesetih godina prošlog veka.