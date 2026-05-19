Rođaci pripadnika ukrajinskog puka „Azov“ javno su se obratili predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom sa zahtevom da učini sve kako bi njihovi najbliži bili vraćeni iz ruskog zarobljeništva.

Emotivni apel upućen je tokom zajedničke konferencije za novinare na kojoj su govorili predstavnici porodica zarobljenih boraca i organizacija koje se bave pitanjem ratnih zarobljenika.

„Molimo vas, vratite ih kući“

Majka jednog od zarobljenih pripadnika „Azova“, Natalija Kravcova, uputila je direktnu poruku ukrajinskom predsedniku.

– Vladimire Aleksandroviču, budite osoba koja će vratiti naše rođake, naše „azovce“ iz zatočeništva kući žive. Oni su obavili svoj posao u Mariupolju, patili su za ovu slobodu. Molimo vas, pomozite nam – rekla je Kravcova.

Njene reči izazvale su snažne reakcije u javnosti i na društvenim mrežama, gde porodice zarobljenih vojnika već mesecima traže intenzivnije pregovore o razmeni zarobljenika.

Mariupolj i dalje bolna rana

Borci „Azova“ postali su simbol odbrane Mariupolja tokom najtežih borbi u ranoj fazi rata.

Mnogi od njih završili su u ruskom zarobljeništvu nakon pada čeličane „Azovstalj“, a pitanje njihove sudbine i dalje izaziva ogromnu pažnju u Ukrajini.

Porodice zarobljenih vojnika tvrde da vreme prolazi, dok se informacije o njihovom stanju veoma retko pojavljuju.

Apel vlastima da ubrzaju pregovore

Tokom konferencije za novinare predstavnici porodica i organizacija koje se bave pitanjem ratnih zarobljenika pozvali su ukrajinske vlasti da dodatno pojačaju napore za povratak zarobljenih vojnika.

Kako prenosi Ukrinform, događaju su prisustvovali i predstavnici Koordinacionog štaba za tretman ratnih zarobljenika.

Tema razmene zarobljenika poslednjih meseci ostaje jedno od najosetljivijih pitanja u ukrajinskom društvu, posebno među porodicama vojnika koji se i dalje nalaze u ruskim zatvorima.