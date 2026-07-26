Luis Roberts (29) i Ajron Lojd (29) preselili su se iz Kardifa na ostrvo Berdsi uz obalu Velsa, gde su im jedini komšije dva farmera i oko 500 ovaca.

Budi ih blejanje ovaca

Umesto alarma na telefonu, svako jutro ih budi glasno blejanje ovaca. Ipak, oboje tvrde da je preseljenje bila najbolja odluka koju su ikada doneli.

„Ovo je ostvarenje sna. Želeli smo da budemo blizu prirode i da živimo održivo, ali u Kardifu je to bilo veoma teško“, kaže Luis.

Mali stanovi po ogromnim cenama i svakodnevne saobraćajne gužve više nisu deo njihovog života. Mladi par odlučio je da gradski haos zameni životom na jednom od najizolovanijih mesta u Velsu.

Oduvek su želeli da odu iz grada

Sve je počelo oglasom za posao čuvara ostrva Berdsi.. Tražili su osobu koja bi brinula o vrtovima i desetak kuća za odmor, a zauzvrat nudili su smeštaj i platu bez troškova kirije.

Luis i Ejron su odmah prepoznali priliku.

„Oduvek smo želeli da odemo iz grada, ali bez novca i sopstvenog smeštaja činilo se gotovo nemogućim“, objašnjava Lois.

Spakovali su stvari i krenuli u novu avanturu na ostrvu koje mnogi nazivaju poslednjim utočištem mira.

Povratak u prošlost

Ipak, život na ostrvu nije jednostavan. Na Bardseju nema prodavnica, a telefonski signal je gotovo nepostojeći.

„Gotovo je kao povratak u prošlost. Živimo u staroj kući, a toalet na kompost je napolju u bašti“, kaže Luis kroz smeh.

Uprkos tome, par je zavoleo život bez modernih pogodnosti. Ovce više ne posmatraju samo kao domaće životinje, već kao deo male ostrvske zajednice.

Prema Lois, najlepši period godine dolazi u proleće, kada se ostrvo ispuni mladim jaganjcima.

Jednostavan život

Život na ostrvu naučio ih je da budu pažljiviji i zahvalniji. Sami uzgajaju povrće, drže kokoške, prave sokove i vode računa o svakoj namirnici koju imaju.

„Sada tačno znam odakle nam dolaze voda i struja i mnogo više pazim koliko trošimo“, kaže Lois.

Za nagradu imaju nešto što im grad nikada ne bi mogao pružiti — potpun mir i neverovatne prizore prirode.

„Srećni smo što kroz prozor možemo da vidimo polarnu svetlost i Mlečni put“, dodaje Lois.

Za ovaj mladi par, život daleko od gradske vreve nije bekstvo, već povratak jednostavnijem i mirnijem načinu života, piše AOL.