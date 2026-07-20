Ovih pet baštenskih poslova je najbolje preskočiti tokom velikih vrućina.

Presađivanje i deljenje biljaka

Toplotni talas nije pravi trenutak za premeštanje ruže koja je prerasla svoj prostor u bašti. Narušavanje korena tokom perioda visokih temperatura često dovodi do šoka nakon presađivanja, a biljka može čak i da ugine.

Isto važi i za deljenje višegodišnjih biljaka kako biste dobili nove sadnice.

Sačekajte i ove poslove obavite u jesen ili veoma rano proleće, kada su temperature niže i biljke lakše podnose promene.

Đubrenje

Dodavanje đubriva biljkama ili travnjaku podstiče novi rast. Međutim, tokom toplotnog talasa korenov sistem biljke često nije u stanju da podrži ubrzan razvoj dok je pod stresom od visokih temperatura.

Đubrivo takođe može izazvati ožegotine na listovima ili korenu ako nije pravilno zaliveno. Ako smatrate da je vašem travnjaku ili bašti potrebno prihranjivanje, sačekajte da najjači talas vrućine prođe i nakon toga biljke dobro zalijte.

Prskanje pesticidima

Kada primetite najezdu štetočina u bašti, prirodna reakcija je da ih se što pre rešite. Ipak, ako koristite hemijske ili organske preparate za zaštitu biljaka, bolje je sačekati da najviše temperature prođu.

Visoke temperature i jako UV zračenje često razgrađuju pesticide toliko brzo da oni više ne deluju efikasno protiv štetočina. Osim toga, velika vrućina može izazvati brzo isparavanje preparata, pa se on može proširiti na velike udaljenosti i oštetiti okolne korisne biljke i insekte.

Uvek pročitajte uputstvo na etiketi proizvoda, jer mnogi pesticidi imaju stroga upozorenja protiv upotrebe kada temperatura prelazi 30–32 °C. Tokom najtoplijih dana razmotrite prirodnije metode uklanjanja štetočina, poput ručnog sakupljanja ili korišćenja zamki sa manjom toksičnošću.

Orezivanje

Orezivanje biljaka tokom toplotnog talasa može ih dodatno oslabiti. Dok biljka troši energiju na zarastanje rana nastalih rezanjem, ostatak biljke trpi dodatni stres.

Tokom velikih vrućina možete ukloniti poneku neželjenu grančicu ili izdanak, ali ozbiljnije orezivanje i jače oblikovanje biljaka ostavite za period kada se vreme rashladi.

Prečesto košenje travnjaka

Ekstremne vrućine, koje su često praćene sušom, stvaraju veliki stres za travu. Visoke temperature smanjuju sposobnost travnjaka da se oporavi nakon košenja.

Zato je tokom toplotnog talasa najbolje napraviti pauzu od košenja najmanje nedelju dana. Ako ipak morate da pokosite travu zbog izgleda dvorišta, uradite to rano ujutru ili kasnije uveče, kada je temperatura niža.

Podignite noževe kosilice najmanje 1,5 cm više nego obično kako biste izbegli prekratko šišanje trave, koje dodatno opterećuje travnjak.

Šta je neophodno tokom velikih vrućina?

Stručnjaci savetuju da tokom velikih vrućina zalivate ređe, ali obilnije.Zalivanje treba da bude dubinsko — zemljište bi trebalo da bude vlažno najmanje 7–8 cm ispod površine.

Ako se sloj malča oko biljaka istanjio ili se isprao, obnovite ga. Malč pomaže zemljištu da zadrži vlagu i sprečava rast korova koji biljkama oduzimaju hranljive materije. Skidanjem uvelih cvetova sprečavate biljku da troši energiju na stvaranje semena. Na taj način često podstičete i pojavu novih cvetova.

Treba obratiti pažnju i na viseće korpe, žardinjere i sve biljke koje rastu u posudama koje zahtevaju više vode nego biljke posađene direktno u zemlji. Tokom toplotnog talasa većinu njih potrebno je zalivati čak dva puta dnevno.

Važno je da obezbedite hlad nežnim biljkama. Saksije, ako je moguće, premestite u prošaranu senku ispod drveta ili suncobrana.Možete postaviti i roletnu iznad baštenskih gredica kako biste biljke zaštitili od najjačeg sunca.

Najvažnije pravilo tokom velikih vrućina: ne pokušavajte da „naterate“ baštu da raste — pomozite joj da preživi stres. Uz pravilno zalivanje, zaštitu i malo strpljenja, biljke će se oporaviti kada temperature ponovo padnu, piše Yahoo.