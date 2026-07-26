Neurolog dr Bajbing Čeng, poznat na društvenim mrežama kao dr Bing, podelio je tri jednostavne navike koje svako može da uvede u svakodnevni život kako bi poboljšao pamćenje i lakše usvajao nove informacije.

U videu objavljenom na TikToku, gde ga prati više od 157.000 ljudi, dr Bing otkrio je metode koje preporučuje svojim pacijentima.

Prenesite drugima ono što ste naučili

Umesto da novo znanje zadržite za sebe, pokušajte da ga objasnite prijatelju, partneru ili čak kućnom ljubimcu.

„Samo izgovaranje i objašnjavanje informacija pomaže jer mozak tada stvara jače veze sa novim saznanjima“, objašnjava dr Bing.

Ova tehnika, poznata kao efekat podučavanja (protégé effect), podstiče dublju obradu informacija i pomaže da ih duže zapamtimo.

Uključite što više čula

Nemojte se oslanjati isključivo na čitanje. Pokušajte da informacije izgovarate naglas, pevate, zapisujete, crtate ili ih povezujete sa pokretima i slikama.

„Što više čula uključite u proces učenja, to će vaše pamćenje biti bolje“, kaže neurolog.

Ova metoda zasniva se na teoriji dvostrukog kodiranja, prema kojoj povezivanje reči sa vizuelnim elementima značajno poboljšava prisećanje.

Kao primer, dr Bing navodi tehniku palate pamćenja, koja podrazumeva da informacije zamišljate raspoređene po različitim prostorijama svog doma, a zatim ih kasnije prizivate tako što u mislima „prolazite“ kroz te prostorije.

Ponavljajte gradivo u razmacima

Umesto da pokušavate da naučite sve odjednom, rasporedite ponavljanje tokom dužeg vremenskog perioda.

„Koristite metodu ponavljanja u razmacima – naučite gradivo danas, ponovite ga za nekoliko dana, zatim za nedelju dana, a potom i za mesec dana“, savetuje dr Bing.

Ova tehnika je naučno potvrđena kao jedan od najefikasnijih načina za jačanje dugoročnog pamćenja i bolje zadržavanje informacija.

Pamćenje ne mora da slabi s godinama. Uz podučavanje drugih, uključivanje više čula i pravilno raspoređeno ponavljanje, moguće je značajno unaprediti kognitivne sposobnosti i lakše pamtiti nove informacije.