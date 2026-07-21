Ponekad je dovoljno svega nekoliko minuta da se košulja, haljina ili pantalone potpuno izgužvaju. Još je veći problem kada se spremate za posao, važan sastanak ili proslavu, a nemate peglu pri ruci ili jednostavno nemate vremena za peglanje.

Srećom, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu da ublaže ili potpuno uklone nabore bez klasične pegle. Uz malo pare, toplote ili vlage, odeća može ponovo izgledati uredno za svega nekoliko minuta.

1. Iskoristite paru iz tuša

Topla para je jedan od najefikasnijih načina da opusti vlakna tkanine.

Pustite vruću vodu da stvori paru, zatvorite vrata kupatila i okačite odeću na vešalicu, dovoljno blizu pari, ali tako da se ne pokvasi.

Posle 10 do 15 minuta većina nabora će se značajno smanjiti. Ovaj trik posebno dobro funkcioniše na košuljama, haljinama i drugim komadima od tanjih materijala.

2. Fen za kosu može da zameni peglu

Fen može biti odlično rešenje kada žurite.

Raširite odeću na ravnu površinu, blago je poprskajte vodom iz bočice sa raspršivačem, a zatim usmeravajte topao vazduh ka izgužvanim delovima.

Toplota će opustiti vlakna tkanine, pa će nabori postati znatno manje vidljivi.

3. Vlažan peškir kao brzo rešenje

Raširite garderobu na sto ili krevet i preko nje stavite blago vlažan peškir ili pamučnu krpu.

Lagano pritiskajte preko nabora, bez grubog trljanja. Nakon toga ostavite odeću nekoliko minuta da se osuši.

Ovaj jednostavan postupak može biti veoma efikasan kod manjih gužvanja.

4. Obična voda može da pomogne

Ako nemate fen niti paru, dovoljno je da koristite vodu.

Lagano poprskajte izgužvane delove odeće, zatim rukama zategnite i poravnajte tkaninu.

Kako se bude sušila, posebno ako je od pamuka ili drugih lakših materijala, većina nabora će prirodno nestati.

5. Zagrejana šerpa kao zamena za peglu

U hitnim situacijama može da posluži i metalna šerpa.

Zagrejte je na umerenoj temperaturi, dobro obrišite njeno dno i pažljivo prelazite preko odeće, kao da peglate.

Važno je da šerpa ne bude previše vrela kako ne bi oštetila tkaninu. Ova metoda nije pogodna za osetljive materijale poput svile ili pojedinih sintetičkih tkanina.

Kada ovi trikovi daju najbolje rezultate?

Ove metode najbolje funkcionišu kod svežih nabora i tanjih materijala poput pamuka, viskoze ili lana. Kod veoma debelih tkanina ili duboko izgužvane odeće klasična pegla ili parna stanica i dalje daju najbolje rezultate.

Ipak, kada ste u žurbi ili na putovanju, ovi jednostavni trikovi mogu biti dovoljno efikasni da odeća izgleda uredno i spremno za nošenje.