Kiseli krastavci nezaobilazan su deo zimnice, ali mnogi se već posle nekoliko nedelja suoče sa istim problemom – plodovi omekšaju i izgube prepoznatljivu hrskavost. Dobra vest je da postoji jednostavan trik koji godinama koriste iskusne domaćice, a zahvaljujući kojem krastavci ostaju čvrsti, jedri i ukusni sve do proleća.
Zašto kiseli krastavci omekšaju?
Glavni razlog gubitka hrskavosti jeste razgradnja prirodnog pektina u plodovima. Do toga najčešće dolazi zbog:
- čuvanja zimnice na previsokoj temperaturi,
- korišćenja krastavaca koji nisu sasvim sveži,
- nepravilnog odnosa vode, soli i sirćeta,
- upotrebe prezrelih ili oštećenih plodova.
Za uspešnu zimnicu najbolje je birati sitnije, čvrste i sveže krastavce, bez oštećenja i znakova prezrelosti.
Trik koji čuva hrskavost
Jedna od najpoznatijih metoda jeste dodavanje listova vinove loze, trešnje ili hrasta u svaku teglu.
Ovi listovi sadrže prirodne tanine koji usporavaju razgradnju pektina, pa krastavci zadržavaju čvrstu teksturu i nakon višemesečnog stajanja.
Dovoljno je da na dno sterilisane tegle stavite jedan ili dva dobro oprana lista pre nego što poređate krastavce.
Potopite krastavce u ledenu vodu
Pre nego što ih stavite u tegle, potopite krastavce u veoma hladnu vodu ili vodu sa kockicama leda na dva do četiri sata.
Ovaj jednostavan korak vraća svežinu plodovima i doprinosi tome da nakon kiseljenja ostanu hrskavi.
Pravilno ređanje u tegle
Krastavce slažite gusto, ali bez preteranog pritiskanja kako ne biste oštetili plodove.
Jednako je važno da svi budu potpuno potopljeni u tečnost za kiseljenje, jer izlaganje vazduhu može ubrzati kvarenje.
Odnos soli i sirćeta je veoma važan
Količina soli i sirćeta direktno utiče na kvalitet zimnice.
Previše sirćeta može narušiti ukus, dok premalo soli povećava rizik od omekšavanja i kvarenja. Zato se preporučuje da se uvek pridržavate proverenih recepata i koristite krupnu so namenjenu za pripremu zimnice, bez aditiva protiv zgrudvavanja.
Šta još možete dodati u tegle?
Osim listova vinove loze, trešnje ili hrasta, aromu i trajnost zimnice mogu poboljšati i:
- mirođija,
- beli luk,
- biber u zrnu,
- seme slačice,
- lovorov list,
- komadić rena.
Ovi dodaci ne samo da obogaćuju ukus, već mnogi od njih doprinose i boljem očuvanju zimnice.
Najčešće greške koje treba izbeći
Ako želite da kiseli krastavci ostanu hrskavi tokom cele zime, izbegavajte sledeće greške:
- koristite prezrele ili mekane plodove,
- ostavljate krastavce da dugo stoje nakon berbe,
- ne sterilišete tegle i poklopce,
- ne prekrijete sve plodove tečnošću za kiseljenje,
- zimnicu čuvate na toplom ili svetlom mestu.
Uz nekoliko jednostavnih trikova i pravilnu pripremu, kiseli krastavci mogu ostati hrskavi, ukusni i kvalitetni mesecima nakon pripreme.
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