Mnogi ljudi imaju naviku da uključe veš-mašinu uveče, a zatim ostave opranu garderobu u bubnju do narednog jutra. Iako se čini kao bezazlena navika, stručnjaci upozoravaju da to može dovesti do neprijatnih mirisa, razvoja bakterija i oštećenja odeće i uređaja.

U nekim zemljama, poput Turske, domaćinstva već godinama imaju nepisano pravilo da se veš odmah vadi iz mašine nakon pranja, upravo kako bi se izbegli ovi problemi.

Vlaga i toplota stvaraju idealne uslove za bakterije

Nakon završetka programa pranja, unutrašnjost mašine ostaje topla i vlažna. Takvi uslovi pogoduju razvoju bakterija i buđi, posebno ako veš ostane zatvoren u bubnju duže vreme.

Iako je odeća oprana deterdžentom, dug boravak u zatvorenoj, vlažnoj sredini može dovesti do gubitka svežine i pojave neprijatnog mirisa.

Ustajali miris koji se teško uklanja

Jedan od prvih znakova da je veš predugo stajao u mašini jeste ustajali miris. U nekim slučajevima, dodatno provetravanje nije dovoljno, pa je potrebno ponovo oprati garderobu, što znači i dodatnu potrošnju vode, struje i deterdženta.

Posledice po samu veš-mašinu

Problem nije ograničen samo na odeću. Dugotrajna vlaga u bubnju može dovesti do stvaranja naslaga na gumi oko vrata, u fioci za deterdžent i drugim delovima uređaja.

Vremenom se mogu pojaviti buđ i neprijatni mirisi koji se prenose i na sveže opran veš.

Gumeni delovi posebno osetljivi

Guma oko vrata mašine posebno je podložna zadržavanju vlage i nečistoća. Ako se vrata odmah zatvore nakon pranja, sprečava se isparavanje vlage, što dodatno pogoduje razvoju buđi.

Zbog toga se preporučuje da vrata mašine ostanu blago otvorena nakon svakog pranja.

Veš se više gužva i gubi kvalitet

Ostavljanje odeće u bubnju satima dovodi i do jačeg gužvanja, jer su tkanine sabijene i pod pritiskom.

Najviše stradaju košulje, lan, haljine i pamučni materijali, koje je kasnije teže ispeglati.

Kod obojenih tkanina, dugotrajna vlaga može doprineti i gubitku svežine boja, naročito ako se ova navika često ponavlja.

Koliko dugo veš sme da stoji u mašini?

Stručnjaci za održavanje domaćinstva savetuju da se veš izvadi odmah nakon završetka pranja. Ukoliko to nije moguće, preporuka je da ne ostane u bubnju duže od nekoliko sati, posebno tokom toplijih dana kada se bakterije brže razvijaju.