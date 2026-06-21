Većina ljudi nakon svakog sušenja veša automatski baca vlakna koja ostanu u filteru mašine. Međutim, ovaj naizgled bezvredan otpad mogao bi da dobije novu namenu u domaćinstvu, posebno tokom sezone roštiljanja.

Reč je o suvim tekstilnim vlaknima koja se skupljaju u filteru sušilice, a koja pojedini ljubitelji „uradi sam“ rešenja koriste za pravljenje improvizovanih upaljača za roštilj. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakva praksa zahteva oprez i da se vlakna mogu koristiti isključivo kao pomoćno sredstvo za potpalu.

Kako se prave domaći upaljači za roštilj?

Jedna od najčešćih metoda podrazumeva kombinovanje vlakana iz sušilice sa kartonskom kutijom za jaja i voskom.

Postupak izgleda ovako:

U svako udubljenje kartonske kutije za jaja stave se suva vlakna.

Kao bezbednija alternativa mogu se koristiti drvena vuna ili piljevina.

Sadržaj se prelije istopljenim voskom od starih sveća.

Nakon hlađenja i stvrdnjavanja, pojedinačni delovi se odvajaju i koriste za potpalu.

Dobijeni komadi služe kao početni izvor plamena za paljenje uglja.

Važno pravilo: Upaljači nikada ne smeju biti ispod hrane

Stručnjaci naglašavaju da se domaći upaljači postavljaju isključivo ispod sloja uglja i da ne smeju doći u direktan kontakt sa hranom.

Pre nego što meso, povrće ili druga hrana završe na rešetki, potrebno je sačekati da se ugalj potpuno razgori i prekrije slojem sivkastog pepela. U tom trenutku više ne bi trebalo da bude vidljivog dima.

Na ovaj način smanjuje se mogućnost da se na hrani zadrže štetne materije nastale tokom sagorevanja.

Zašto vlakna iz sušilice mogu biti problematična?

Iako deluju bezazleno, vlakna iz filtera sušilice nisu uvek sastavljena samo od prirodnih materijala.

U njima se često nalaze:

Pamuk

Poliester

Elastin

Ostala sintetička vlakna

Zbog toga pri sagorevanju mogu stvarati više dima i oslobađati neželjene produkte koji nisu pogodni za pripremu hrane.

Upravo zato stručnjaci savetuju da se koriste samo za početno paljenje vatre, a ne kao dugotrajan izvor plamena.

Vatrogasci upozoravaju na jednu čestu grešku

Bez obzira na način potpale, vatrogasne službe upozoravaju da nikada ne treba koristiti benzin, alkohol, razređivače i druge zapaljive tečnosti kako bi se ubrzalo paljenje roštilja.

Takve improvizacije mogu izazvati:

Naglo izbijanje plamena

Opekotine

Nekontrolisano širenje vatre

Roštilj bi uvek trebalo koristiti na otvorenom prostoru, uz stalni nadzor odraslih osoba.

Postoje i bezbednije alternative

Za one koji žele jednostavnije i sigurnije rešenje, stručnjaci preporučuju:

Fabrčki proizvedene upaljače za roštilj

Drvenu vunu natopljenu voskom

Piljevinu u kombinaciji sa voskom

Ekološke potpale na biljnoj osnovi

Ovakvi proizvodi obično gore ravnomernije, proizvode manje dima i lakše se kontrolišu tokom paljenja.

Da li vredi sačuvati vlakna iz sušilice?

Vlakna iz filtera sušilice mogu imati praktičnu primenu i pomoći pri paljenju uglja, ali samo ako se koriste odgovorno i uz poštovanje svih bezbednosnih preporuka.

Najvažnije pravilo ostaje isto bez obzira na vrstu potpale – hranu treba stavljati na roštilj tek kada je ugalj potpuno užaren i kada nema aktivnog dima. Na taj način obezbeđuje se bezbednija priprema hrane i kvalitetnije pečenje na otvorenom.