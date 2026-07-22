Iako gotovo svakodnevno peremo veš, mnogi ljudi nikada ne obrate pažnju na simbole koji se nalaze na etiketama odeće. Upravo ti mali znakovi daju važne informacije o tome kako određeni komad treba prati, sušiti i održavati.

Nepoznavanje oznaka može dovesti do skupljanja garderobe, gubitka boje ili trajnog oštećenja materijala.

Šta znači trougao na etiketi?

Jedan od simbola koji najčešće zbunjuje jeste trougao.

Dok je oznaka kadice sa vodom većini jasna i odnosi se na pranje, trougao govori da li je određeni komad odeće bezbedno izbeljivati.

Značenja su sledeća:

Prazan trougao – odeća može da se izbeljuje.

– odeća može da se izbeljuje. Precrtan trougao – izbeljivanje nije dozvoljeno.

– izbeljivanje nije dozvoljeno. Trougao sa dve dijagonalne linije ili oznakom „CL” – dozvoljeno je samo korišćenje izbeljivača bez hlora.

Upravo zbog ovog simbola mnogi slučajno oštete odeću koristeći pogrešna sredstva za pranje.

Simboli za pranje: temperatura i program

Simbol kadice sa vodom označava način pranja.

Brojevi unutar simbola predstavljaju maksimalnu temperaturu pranja, dok tačkice imaju isto značenje:

jedna tačka – 30 °C,

dve tačke – 40 °C,

tri tačke – 50 °C,

četiri tačke – 60 °C,

pet tačaka – 70 °C,

šest tačaka – 95 °C.

Ako se ispod simbola nalazi jedna crta, preporučuje se nežniji program pranja, dok dve crte označavaju posebno delikatan režim.

Šta znači simbol pegle?

Simbol pegle pokazuje da li je odeću moguće peglati i na kojoj temperaturi.

Tačkice označavaju jačinu toplote:

jedna tačka – niska temperatura,

dve tačke – srednja temperatura,

tri tačke – visoka temperatura.

Ako je pegla precrtana, odeću ne treba peglati. Znak sa precrtanom parom ispod pegle znači da se ne sme koristiti funkcija pare.

Oznake za sušenje odeće

Simbol sušenja prikazan je kao kvadrat.

Najčešća značenja su:

prazan kvadrat – dozvoljeno sušenje,

– dozvoljeno sušenje, kvadrat sa kružićem u sredini – dozvoljeno sušenje u mašini,

– dozvoljeno sušenje u mašini, precrtan kružić – sušilica nije dozvoljena,

– sušilica nije dozvoljena, crna tačka u sredini – sušenje bez toplote,

– sušenje bez toplote, kvadrat sa vodoravnom crtom – sušenje položeno ravno,

– sušenje položeno ravno, dve dijagonalne linije u uglu kvadrata – sušenje u senci.

Ove oznake su posebno važne kod osetljivih materijala poput vune i delikatnih tkanina.

Krug označava hemijsko čišćenje

Krug na etiketi odnosi se na profesionalno čišćenje.

Prazan krug – odeća može na hemijsko čišćenje.

– odeća može na hemijsko čišćenje. Precrtan krug – hemijsko čišćenje nije dozvoljeno.

Zašto je važno čitati etikete?

Stručnjaci upozoravaju da nekoliko sekundi posvećenih proveri etikete može značajno produžiti vek garderobe.

Pravilnim odvajanjem veša prema boji, materijalu i simbolima nege možete sprečiti skupe greške – od skupljenog džempera do trajno uništene omiljene odeće.

Mali znakovi na etiketi zapravo sadrže sva uputstva koja su potrebna da garderoba duže ostane kao nova.