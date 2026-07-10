Ako zavirite u stare ormare svojih roditelja, baka ili deka, postoji velika šansa da ćete pronaći jedan odevni predmet koji je nekada bio sastavni deo gotovo svake ženske garderobe u bivšoj Jugoslaviji.

Mlađe generacije često ni ne znaju čemu je služio, dok ga se stariji i danas rado sećaju.

Reč je o kombineu – laganoj donjoj haljini koja se nosila ispod haljina i suknji i koja je decenijama važila za nezaobilazan deo ženskog odevanja.

Bez njega se gotovo nije izlazilo iz kuće

Sve do sredine osamdesetih godina kombine je bio standard u garderoberu mnogih Jugoslovenki.

Imućnije žene birale su modele od svile, dok su se češće kupovali i pristupačniji modeli od sintetičkih materijala.

Nije bilo neobično da jedna žena ima nekoliko kombinea različitih boja. Dok se jedan nosio, drugi se prao ili sušio, spreman za narednu priliku.

Zašto je bio toliko popularan?

Kombine nije bio samo modni detalj.

Imao je vrlo praktičnu namenu.

Nosio se ispod haljine kako bi zaštitio spoljašnji deo garderobe od znojenja, pa odeća nije morala tako često da se pere.

Istovremeno je pomagao da se tanje i providnije tkanine ne ocrtavaju, pružajući dodatnu sigurnost ženama koje su nosile lagane letnje haljine.

Još jedna njegova prednost bila je to što je sprečavao da se sintetički materijali lepe za noge, što je nekada bio čest problem.

Zašto je nestao iz ormara?

Krajem osamdesetih i početkom devedesetih kombine je polako počeo da nestaje iz svakodnevne upotrebe.

Moda se menjala, pojavili su se novi materijali, a mnoge žene počele su da ga smatraju nepotrebnim dodatnim slojem odeće.

Sa razvojem modernih tkanina i drugačijim načinom oblačenja njegova praktična uloga postajala je sve manja.

Danas ga mnogi ponovo otkrivaju

Iako je decenijama bio gotovo zaboravljen, poslednjih godina kombine se povremeno vraća u modu.

Ljubitelji retro stila i vintage garderobe ponovo ga nose ispod elegantnih haljina, dok ga neki koriste iz istih razloga zbog kojih su to činile njihove bake – zbog udobnosti, boljeg pada odeće i manje providnosti.

Za starije generacije ostao je simbol jednog vremena, dok ga mlađi sve češće otkrivaju kao praktičan komad garderobe koji je nekada bio gotovo obavezan u svakom ormaru.