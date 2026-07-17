Tokom letnjih večeri mnogi se pitaju zašto komarci uporno biraju baš njih, dok osobe koje sede pored ostanu gotovo bez ijednog ujeda. Iako deluje kao slučajnost, stručnjaci objašnjavaju da komarci pri izboru "žrtve" koriste više različitih signala.

Na njih utiču miris tela, količina ugljen-dioksida koji izdišemo, telesna temperatura, ali i boja odeće.

Tamne boje lakše privlače komarce

Prema istraživanjima, komarci lakše uočavaju osobe koje nose tamnu garderobu, poput crne, tamnoplave ili braon boje. Razlog je jednostavan – tamne nijanse stvaraju jači kontrast u odnosu na okolinu, pa ih insekti lakše registruju.

Studija naučnika sa Univerziteta u Vašingtonu pokazala je da komarci vrste Aedes aegypti češće sleću na tamne boje, dok ih bela, svetloplava, svetlozelena i druge svetlije nijanse privlače u znatno manjoj meri.

Upravo zato stručnjaci preporučuju da tokom leta, naročito u večernjim satima, birate svetliju garderobu kada boravite na otvorenom.

Nije važna samo odeća

Boja odeće nije jedini razlog zbog kojeg će komarci odabrati baš vas. Stručnjaci navode da su privlačnije osobe koje izdišu više ugljen-dioksida, poput trudnica ili ljudi sa ubrzanim metabolizmom.

Veliku ulogu imaju i znoj i mlečna kiselina koju sadrži, viša telesna temperatura, kao i toplo i vlažno vreme koje pogoduje razmnožavanju komaraca.

Dodatni problem predstavlja stajaća voda u dvorištima, saksijama, olucima i drugim posudama, jer upravo na takvim mestima komarci polažu jaja i brzo se razmnožavaju.

Kako da smanjite broj ujeda

Iako ne postoji način da se u potpunosti zaštitite od komaraca, nekoliko jednostavnih navika može značajno da smanji rizik od ujeda.

Preporučuje se nošenje svetle odeće, redovna upotreba repelenata, uklanjanje stajaće vode u okolini doma i izbegavanje dužeg boravka napolju u sumrak, kada su komarci najaktivniji.

Kombinacija ovih mera može učiniti letnje večeri mnogo prijatnijim i pomoći vam da izbegnete svrab i neprijatnost koje ujedi komaraca često donose.