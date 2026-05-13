Dok se većina ljudi žali da nema posla i prilike za zaradu, jedan muškarac iz Osla pokazao je da dobra ideja može bukvalno da napravi čudo – čak i na običnom balkonu.

On je svoj balkon pretvorio u malu improvizovanu piceriju, a za samo sat i po vremena uspeo je da primi čak 70 porudžbina. Snimci su ubrzo preplavili TikTok i Instagram, a ljudi ne prestaju da komentarišu ovaj nesvakidašnji prizor.

Ispred zgrade napravio se red gladnih prolaznika koji su čekali svoju picu, dok ih je vlasnik spuštao sa balkona u korpama. Cela scena više je ličila na mali italijanski festival nego na običan dan u Norveškoj.

Atmosferu je dodatno podigla muzika uživo, pa su prolaznici uz džez mogli da uživaju u mirisu sveže pečenog testa i „pravim italijanskim vibracijama“, kako su mnogi napisali na mrežama.

Najviše su se tražile pice od sourdough testa, a komentari ispod videa samo su se nizali:

„E ovo je čovek koji je shvatio život.“

„Dok neki čekaju idealan posao, on pravi pare sa balkona.“

„Kod nas bi komšije prvo zvale inspekciju.“

„Najlepši work from home koji sam video.“

„Ovakve ideje vraćaju veru u ljude.“

„Nije stvar u parama, nego u tome što čovek radi nešto s osmehom.“

Mnogi su napisali da bi voleli da ovakav „balkon restoran“ postoji i u njihovom gradu, jer im cela priča deluje toplo, spontano i mnogo zanimljivije od klasičnih restorana.

Internet je još jednom pokazao da ponekad najjednostavnije ideje naprave najveći bum.