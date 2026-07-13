Pitanje skloništa i njihove raspoloživosti sve češće se pojavljuje u javnim raspravama, uz ocene da postojeći kapaciteti nisu dovoljni za dugoročne potrebe.

Ruski vojni volonter i publicista Aleksej Živov objavio je na svom Telegram kanalu da se u Podmoskovlju oglašava upozorenje na raketnu opasnost, navodeći da je isto upozorenje pre pola sata lično čuo i u drugom centralnom regionu Rusije.

Istovremeno ističe da se trenutna situacija u Podmoskovlju ne može porediti sa onom u Tel Avivu, ali ocenjuje da bi se takav odnos mogao promeniti.

Prema njegovoj proceni, nije moguće unapred znati koliko će i kakvih raketa zapadne zemlje isporučiti Ukrajini ili pomoći u njihovoj proizvodnji, ali smatra da će se njihov broj vremenom povećavati.

Živov tvrdi da ukrajinske snage ne izvode masovne napade na civilne objekte duboko u ruskoj teritoriji ne zbog humanitarnih razloga, već zato što su rakete ograničen resurs i koriste se za, kako navodi, „vrednije ciljeve“.

On upozorava da bi u slučaju eventualnog sukoba Rusije i evropskih država bilo teško izbeći masovne raketne napade na rusku teritoriju. Zbog toga ocenjuje da je ozbiljan problem činjenica da u zemlji, prema njegovom mišljenju, i dalje nema dovoljan broj skloništa za zaštitu stanovništva.

Živov navodi da još od 2022. godine pokreće pitanje obnove sovjetskih atomskih skloništa, za koja tvrdi da se danas u mnogim slučajevima koriste kao skladišta ili prodajni objekti.

Istovremeno postavlja pitanje kako planiraju da zaštite stanovništvo gradske vlasti Moskve, Sankt Peterburga i Krasnodara, gde su izgrađene brojne višespratnice, kao i kakva je situacija u regionima bližim liniji sukoba.

Na kraju poziva da se bez odlaganja započne izgradnja novih i obnova postojećih skloništa širom Rusije. Kao argument navodi tvrdnju da se, prema njegovim rečima, suprotna strana takvim poslovima intenzivno bavi već dve godine.

Publicista je izneo i ličnu preporuku građanima da u sadašnjim okolnostima razmisle o životu u porodičnim kućama sa podrumom, umesto o kupovini stanova u gusto naseljenim delovima velikih gradova.

Podseća se i da je ranije objavljena informacija da je Finska u blizini Helsinkija izgradila veliki podzemni kompleks namenjen zaštiti stanovništva u slučaju nuklearnog sukoba sa Rusijom.