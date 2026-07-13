Fotografija jednog računa sa crnogorskog primorja poslednjih dana ne prestaje da se deli po društvenim mrežama. Razlog? Cena koja je mnoge ostavila bez teksta - mini pica naplaćena je čak 32 evra.

Račun je, kako se navodi, iz Pržna, poznatog letovališta u blizini Budve i Svetog Stefana, a ubrzo nakon objave pokrenuo je lavinu komentara.

Jedni tvrde da su ovakve cene potpuno izgubile dodir sa realnošću, dok drugi smatraju da u ekskluzivnim turističkim mestima tokom špica sezone ovakvi iznosi više nisu iznenađenje.

Na društvenim mrežama nizali su se komentari.

„Za te pare porodica može da ruča u mnogim restoranima“, napisao je jedan korisnik.

„Ko ima da plati, neka izvoli. Uvek će biti i skupljih i jeftinijih mesta“, dodao je drugi.

Bilo je i onih koji su se našalili da za cenu jedne mini pice mogu da kupe nekoliko porodičnih u supermarketu.

Pržno važi za jedno od najatraktivnijih mesta na crnogorskom primorju. Blizina Svetog Stefana, luksuzni hoteli, uređene plaže i restorani uz more svake godine privlače veliki broj domaćih i stranih turista. Upravo zbog toga cene u pojedinim ugostiteljskim objektima znatno su više nego u ostatku primorja.

Ipak, treba imati u vidu da jedan račun ne predstavlja ponudu celog crnogorskog primorja. U Budvi, Baru, Sutomoru, Ulcinju i drugim letovalištima i dalje postoje restorani i picerije u kojima su cene znatno pristupačnije, pa se ista vrsta hrane može pronaći po višestruko nižoj ceni.

Bez obzira na to, fotografija računa sa mini picom od 32 evra ponovo je otvorila staru raspravu - da li su cene na Jadranu postale previsoke ili je jednostavno reč o luksuznim lokacijama na kojima se pogled na more dodatno naplaćuje?