Prilikom kupovine lubenice, mnogi se vode izgledom ili veličinom, ali to nije uvek pouzdan pokazatelj kvaliteta. Iskusni prodavci i kupci znaju da nekoliko sitnih detalja može otkriti da li je plod zaista sladak, sočan i zreo.

Poljska pega otkriva zrelost

Prva stvar na koju treba obratiti pažnju jeste takozvana „poljska pega“ – žućkasta mrlja na kori lubenice koja nastaje dok plod leži na zemlji tokom sazrevanja.

Što je ta mrlja tamnija i više vuče na zlatnu nijansu, veća je verovatnoća da je lubenica prirodno dozrela i da će biti sočna i slatka. Ako je pega veoma svetla, gotovo bela ili jedva primetna, to može ukazivati na to da je plod ubran prerano.

Težina kao pokazatelj sočnosti

Jedan od najjednostavnijih trikova pri kupovini jeste poređenje lubenica slične veličine.

U tom slučaju, uvek se preporučuje da se izabere ona teža. Veća težina obično znači da plod sadrži više vode, što direktno utiče na sočnost i ukus.

Drugim rečima, teža lubenica najčešće je i slađa.

Zvuk otkriva unutrašnjost ploda

Još jedan popularan trik jeste kucanje po kori lubenice.

Zrela lubenica obično proizvodi dubok, „prazan“ i pun zvuk. Ako je zvuk tup ili prigušen, to može biti znak da plod nije dovoljno zreo ili da je već počeo da gubi svežinu.

Izgled kore kao važan signal

Kora lubenice takođe može mnogo da otkrije o njenoj zrelosti.

Idealna lubenica ima čvrstu, mat površinu. Sjajna kora često ukazuje na to da plod još nije u potpunosti sazreo, dok mat izgled najčešće znači prirodan i pravilan razvoj.

Sitni detalji koje iskusni kupci ne propuštaju

Pored osnovnih znakova, pažnju treba obratiti i na sitne smeđe linije ili mrežaste šare na kori.

Ovi tragovi nastaju tokom procesa oprašivanja, a veruje se da lubenice sa izraženijim mrežastim uzorkom češće imaju intenzivniji i slađi ukus.

Kako da uvek izaberete dobru lubenicu?

Kombinacijom ovih jednostavnih trikova – boje poljske pege, težine, zvuka i izgleda kore – znatno povećavate šansu da odaberete lubenicu koja je slatka, sočna i savršeno zrela.