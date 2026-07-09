Otišli su na more da se odmore, a kući se vratili sa osipom koji svrbi po celom telu. Upravo ovakva objava poslednjih dana izazvala je lavinu komentara u jednoj Fejsbuk grupi posvećenoj letovanju u Grčkoj, a iskustva turista pokazala su da ova porodica nije jedina koja se susrela sa ovim problemom.

"Danas smo stigli kući posle nedelju dana odmora u Paraliji i ovako izgledamo svo četvoro. Osip nas svrbi po celom telu. Da li je neko imao slično iskustvo?", napisala je jedna žena uz fotografije promena na koži.

Za samo nekoliko sati usledili su deseci komentara ljudi koji tvrde da su doživeli isto.

"I nama se to desilo"

Mnogi su napisali da su iste promene dobili još tokom boravka u Paraliji ili odmah po povratku kući.

"I ja izgledam isto. U apoteci su mi dali cetirizin i kremu, ali sporo prolazi", napisala je jedna korisnica.

Druga je dodala:

"Već 30 godina letujem u Paraliji i ovo mi se nikada nije dogodilo."

Neki tvrde da su osip dobila cela porodica, dok su kod pojedinih promene bile mnogo izraženije kod dece.

Većina sumnja na morsku travu

Najveći broj komentara navodi isti mogući uzrok, morsku travu ili morske alge koje, kako tvrde, kod osetljivijih osoba mogu izazvati alergijsku reakciju.

"Morska trava nas je sve izujedala. Kod nekoga prođe za dan ili dva, a kod nekoga traje mnogo duže", napisala je jedna žena.

Drugi navode da su koristili antihistaminike i gelove protiv svraba, dok pojedini tvrde da im je pomogao hidrokortizonski krem ili preparati sa aloe verom.

Ima i drugačijih mišljenja

Ipak, nisu svi ubeđeni da je uzrok more.

Pojedini korisnici smatraju da bi u pitanju mogla biti alergija na sunce ili toplotni osip, dok su neki upozorili da promene mogu podsećati i na ujede stenica ili drugih insekata iz smeštaja.

Bilo je i onih koji su savetovali da se odmah ode kod dermatologa, jer bez pregleda nije moguće utvrditi pravi uzrok.

Šta kažu stručnjaci?

Dermatolozi upozoravaju da osip posle kupanja u moru može imati više različitih uzroka. Kod pojedinih osoba reakciju mogu izazvati alge, sitni morski organizmi ili meduze, dok kod drugih problem nastaje zbog kombinacije sunca, znojenja i osetljive kože.

Ako se pojave jak svrab, crvenilo koje se širi, otok ili temperatura, savetuje se pregled lekara, naročito kod dece.

U blažim slučajevima obično pomažu antihistaminici, umirujuće kreme i izbegavanje daljeg izlaganja suncu dok promene ne prođu.

Jedno je sigurno, objava ove porodice otvorila je temu o kojoj ovog leta govori sve više turista koji se vraćaju sa grčkog primorja. Dok jedni tvrde da je kriva morska trava, drugi sumnjaju na alergiju ili ujede insekata. Bez pregleda lekara teško je utvrditi tačan uzrok, ali ako se osip pojavi i ne prolazi ili se pogoršava, najbolje je što pre potražiti stručnu pomoć.