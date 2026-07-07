Kupovina dinje često se svodi na pogađanje, pa mnogi tek kod kuće otkriju da plod nije dovoljno sladak ili je već prezreo. Ipak, postoji nekoliko jednostavnih znakova koji mogu pomoći da već na pijaci ili u prodavnici prepoznate zrelu i sočnu dinju.

Dovoljno je da obratite pažnju na koru, miris, čvrstinu i težinu ploda.

Pogledajte koru

Prvi utisak može mnogo da otkrije.

Ako na kori primetite izražene zelene mrlje, velika je verovatnoća da dinja još nije potpuno sazrela. S druge strane, posekotine, pukotine, udubljenja ili druga oštećenja mogu ukazivati na to da je plod prezreo ili loše skladišten.

Najbolje je birati dinju sa zdravom i neoštećenom korom.

Proverite čvrstinu

Lagani pritisak prstom može otkriti mnogo.

Na delu suprotnom od peteljke zrela dinja trebalo bi da bude blago elastična. Ako je potpuno tvrda, verovatno još nije sazrela, dok previše mekana površina može biti znak da je plod prezreo.

Pomirišite dinju

Miris je jedan od najboljih pokazatelja zrelosti.

Zrela dinja ima prijatnu, slatku aromu koja često podseća na med, a mogu se osetiti i blage voćne note kruške, ananasa ili vanile.

Ako gotovo da nema mirisa ili podseća na sveže pokošenu travu, plod najverovatnije nije dovoljno sazreo. S druge strane, veoma jak i intenzivan miris može ukazivati na to da je dinja već prezrela.

Obratite pažnju na težinu

Na kraju, uzmite dinju u ruku.

Među plodovima približno iste veličine, birajte onaj koji deluje teže. Veća težina najčešće znači da dinja sadrži više soka, što je dobar znak da će biti slatka i ukusna.

Kombinacijom ova četiri jednostavna testa – pregleda kore, provere čvrstine, mirisa i težine – znatno ćete povećati šanse da kući ponesete zrelu, sočnu i slatku dinju.