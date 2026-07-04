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Razlika je velika: Ove biljke prirodno rashlađuju dvorište tokom letnjih vrućina
Ako želite prirodnu zaštitu od sunca na pergoli ili terasi, vinova loza je jedan od najboljih izbora
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