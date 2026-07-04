Kada temperature pređu 35 stepeni, većina ljudi spas od vrućine traži u hladu ili uz klima-uređaj. Međutim, stručnjaci za hortikulturu ističu da određene biljke mogu doprineti prijatnijoj temperaturi u dvorištu, na terasi ili balkonu.

Njihov efekat nije samo u tome što prave hlad. Biljke kroz prirodan proces transpiracije ispuštaju vodenu paru, čime pomažu da se vazduh oko njih prirodno rashladi i postane prijatniji za boravak.

U nastavku donosimo sedam biljaka koje se najčešće preporučuju za stvaranje svežijeg letnjeg ambijenta.

1. Lavanda

Lavanda nije cenjena samo zbog prepoznatljivog mirisa i ljubičastih cvetova. Ova biljka odlično podnosi visoke temperature i sušu, pa je idealna za sunčane bašte i terase.

Osim što privlači pčele i leptire, svojim gustim žbunom doprinosi prijatnijem okruženju tokom vrelih dana.

2. Vinova loza

Ako želite prirodnu zaštitu od sunca na pergoli ili terasi, vinova loza je jedan od najboljih izbora.

Tokom leta stvara gust hlad koji štiti od direktnih sunčevih zraka, dok zimi, kada ostane bez lišća, propušta dovoljno svetlosti do kuće.

3. Bambus

Pojedine vrste bambusa veoma brzo rastu i formiraju gust zeleni zid koji može služiti kao prirodna zaštita od sunca i pogleda.

Njegovi listovi doprinose osećaju svežine jer kroz isparavanje vode prirodno hlade vazduh u neposrednoj okolini.

4. Hortenzija

Hortenzije su poznate po raskošnim cvetovima koji ulepšavaju svako dvorište.

Pošto vole vlagu, uz redovno zalivanje mogu doprineti stvaranju prijatnije mikroklime, posebno u blizini prostora za odmor.

5. Paprati

Za senovite delove dvorišta ili terase paprati su odličan izbor.

Njihovi veliki listovi zadržavaju vlagu i stvaraju osećaj svežine, zbog čega se često sade oko klupa, terasa ili drugih mesta namenjenih odmoru.

6. Javor

Ako raspolažete većim dvorištem, listopadno drvo poput javora može biti jedno od najboljih prirodnih rešenja protiv letnjih vrućina.

Njegova široka krošnja pravi dubok hlad, a temperatura ispod drveta može biti nekoliko stepeni niža nego na otvorenom prostoru.

7. Jasmin

Jasmin je omiljena puzavica za pergole, ograde i terase.

Pored toga što stvara prirodnu zaštitu od sunca, tokom leta ispunjava prostor prijatnim mirisom i čini kutak za odmor još prijatnijim.

Kako biljke zapravo rashlađuju prostor?

Biljke ne mogu da zamene klima-uređaj, ali mogu značajno da poboljšaju mikroklimu oko kuće.

Tokom procesa transpiracije koren upija vodu iz zemlje, koja zatim kroz listove isparava u vazduh. To isparavanje troši toplotnu energiju iz okoline, zbog čega se vazduh prirodno hladi.

Pored toga, krošnje i gusto lišće štite tlo, zidove i popločane površine od direktnog sunčevog zračenja, pa se manje zagrevaju tokom dana.

Zelenilo može da učini leto podnošljivijim

Pravilno odabrana kombinacija drveća, puzavica i ukrasnih biljaka može napraviti veliku razliku tokom letnjih vrućina.

Iako neće u potpunosti zameniti rashladne uređaje, zelenilo može da snizi temperaturu u neposrednoj okolini, stvori više hlada i učini boravak na balkonu, terasi ili u dvorištu znatno prijatnijim čak i za vreme toplotnih talasa.