Većina ljudi prilikom pečenja automatski stavlja pleh na sredinu rerne, ne razmišljajući da položaj rešetke može značajno da utiče na konačan rezultat. Međutim, upravo od toga zavisi da li će kolač biti ravnomerno pečen, da li će pica dobiti hrskavu koricu ili će meso ostati sočno.

Ako vam se nekada dogodilo da je spolja sve izgledalo savršeno, a unutrašnjost ostala nedovoljno pečena ili da je testo izgorelo sa jedne strane, moguće je da problem nije bio u receptu, već u mestu na kojem ste postavili pleh.

Zašto je položaj rešetke toliko važan?

U većini klasičnih rerni glavni grejač nalazi se pri dnu, dok je drugi smešten u gornjem delu uređaja. Tokom pečenja topao vazduh prirodno kruži kroz rernu, pa temperatura nije ista na svim nivoima.

Zbog toga svaki položaj ima svoju namenu:

gornji nivo – jače zagreva površinu hrane i omogućava brzo rumenjenje;

– jače zagreva površinu hrane i omogućava brzo rumenjenje; srednji nivo – obezbeđuje najravnomerniju raspodelu toplote;

– obezbeđuje najravnomerniju raspodelu toplote; donji nivo – pruža intenzivniju toplotu odozdo i pogoduje hrskavom dnu.

Pravilnim izborom nivoa možete znatno poboljšati ukus, teksturu i izgled jela.

Srednja rešetka je najbolji izbor za većinu recepata

Ako recept ne navodi drugačije, srednja rešetka je najsigurniji izbor.

Na tom položaju vazduh ravnomerno kruži oko hrane, pa je manja verovatnoća da će jedna strana pregoreti, a druga ostati nedovoljno pečena.

Ovaj nivo posebno odgovara za:

kolače,

mafine,

keksiće,

hleb,

pečenja,

većinu jela od mesa.

Kod ovih namirnica ravnomerno pečenje presudno je za dobru teksturu i pravilan rast testa.

Kada koristiti gornji nivo?

Gornja rešetka idealna je kada želite da jelo dobije zlatnu i hrskavu koricu.

Najčešće se koristi za:

lazanje i zapečene testenine,

gratinirana jela,

povrće sa sirom,

završno zapečenje mesa.

Ipak, treba biti oprezan jer se hrana na ovom položaju može vrlo brzo prepeći. Nekoliko minuta viška često je dovoljno da umesto lepe korice dobijete zagorelu površinu.

Donji nivo je tajna hrskave kore

Donja rešetka daje snažniju toplotu sa dna, zbog čega je odličan izbor za jela kod kojih je važna čvrsta i hrskava podloga.

Najbolje rezultate daje kod:

pice,

pita,

hleba,

tartova,

peciva.

Toplota sa donje strane omogućava da testo bude dobro pečeno i da ne ostane vlažno u sredini.

Nikada ne preskačite zagrevanje rerne

Bez obzira na to koji nivo koristite, jedno pravilo je isto za sva jela – rerna mora biti potpuno zagrejana pre nego što stavite hranu.

Pečenje u hladnoj ili nedovoljno zagrejanoj rerni može dovesti do neravnomernog pečenja, lošijeg rasta testa i promenjene teksture.

To je posebno važno kod kolača, biskvita i peciva, gde početna temperatura direktno utiče na konačan rezultat.

Mali detalj koji pravi veliku razliku

Položaj pleha u rerni možda deluje kao sitnica, ali upravo on može odlučiti da li će jelo biti savršeno pečeno ili razočaravajuće.

Kada znate kako se toplota raspoređuje u rerni i koji nivo odgovara određenoj vrsti hrane, svaki recept će imati mnogo veće šanse da uspe iz prvog pokušaja.

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