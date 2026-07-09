Upravo to dogodilo se mladoj Zagrepčanki Jani Janić, koja se zaposlila kao sobarica u jednom hotelu u Bolu na Braču.

Već posle samo dva dana rada odlučila je da na društvenim mrežama podeli svoje prve utiske, priznajući da ju je ono što je zatekla u pojedinim hotelskim sobama potpuno šokiralo.

"Neki gosti su odvratni"

U kratkom video-snimku Jana je rekla da posao nije ni približno onakav kakvim ga je zamišljala.

– Iskustvo kao sobarica? Neki gosti su odvratni – poručila je i pozvala druge sezonske radnike da podele svoja iskustva.

Njena objava za kratko vreme privukla je veliki broj komentara i pretvorila se u mesto na kojem su brojni ljudi ispričali šta su sve doživeli radeći u hotelima i apartmanima.

Jedni je kritikovali, drugi stali u njenu odbranu

Deo korisnika smatrao je da je prerano počela da se žali.

Neki su napisali da dva dana rada nisu dovoljna da bi donosila zaključke, dok su iskusni radnici u hauskipingu poručili da pravi izazovi tek dolaze nakon nekoliko nedelja, kada svakodnevni fizički napor postane mnogo izraženiji.

S druge strane, veliki broj ljudi stao je u njenu odbranu i priznao da su tokom sezonskog rada nailazili na prizore koje nikada neće zaboraviti.

Ispovesti koje su mnoge zgrozile

U komentarima su se nizala iskustva radnika koji tvrde da su u hotelskim sobama pronalazili iskorišćene kondome, krvave uloške, prljav veš, povraćku, urin, pa čak i pseće dlake u zamrzivaču.

Jedan bivši sezonac napisao je da je tokom samo jedne sezone viđao izmet, drogu i povraćanje po hodnicima, dok je drugi opisao sobu u kojoj je televizor bio razbijen, a na zidu kečapom bila ispisana poruka.

Jedna žena koja trenutno održava apartmane ispričala je da je posle samo jedne noći boravka gostiju zatekla krvave uloške na podu, prosut sok po celom apartmanu i veliki broj mrava koji su se pojavili zbog ostataka hrane.

Među najbizarnijim pričama našla se i ispovest radnice koja tvrdi da su gosti obavili nuždu na novinski papir, umotali ga i ostavili u frižideru.

Druga bivša sobarica navela je da nikada neće zaboraviti krvav uložak na veš-mašini, urin po nameštaju, iskorišćen kondom na krevetu i kadu punu povraćke.

Ipak, nisu svi gosti isti

Uprkos brojnim negativnim iskustvima, bilo je i onih koji su istakli da sezonski rad pamte po lepim uspomenama.

Neke bivše sobarice napisale su da su gosti često ostavljali izdašne bakšiše, pa su od napojnica uspevale da zarade više nego od same plate.

Drugi su istakli da su imali korektne poslodavce, obezbeđen smeštaj, obroke i prijatnu radnu atmosferu, zbog čega im je sezonski posao ostao u lepom sećanju.

Rasprava koja je usledila pokazala je da iskustva sezonskih radnika mogu biti veoma različita, ali i da posao sobarice često podrazumeva mnogo više izazova nego što većina ljudi može da pretpostavi.