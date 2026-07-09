Sezona godišnjih odmora donosi pune aerodrome i duge letove, a mnogi koji svakodnevno nose kontaktna sočiva pred put postavljaju isto pitanje – da li je bezbedno leteti sa njima ili je ipak bolje poneti naočare?

Iako nošenje kontaktnih sočiva tokom leta nije zabranjeno niti uvek predstavlja problem, oftalmolozi upozoravaju da određene navike mogu povećati rizik od neprijatnosti, posebno na dužim putovanjima. Suv vazduh u kabini, smanjena vlažnost oka i spavanje sa sočivima mogu dovesti do crvenila, peckanja, osećaja peska u očima, pa čak i ozbiljnijih komplikacija.

Kada su kontaktna sočiva bezbedna tokom leta?

Prema rečima oftalmologa dr Prije M. Metjuz, osobe koje imaju zdrave oči uglavnom mogu bez problema da nose kontaktna sočiva tokom kraćih ili umereno dugih letova, pod uslovom da ne planiraju da spavaju.

Ako nemate problema sa suvim očima, infekcijama ili drugim očnim oboljenjima, let od nekoliko sati najčešće neće izazvati ozbiljne tegobe. Međutim, situacija se menja kada putovanje traje znatno duže.

Zašto su dugi letovi problem?

Vazduh u putničkoj kabini aviona znatno je suvlji nego na zemlji. Zbog toga oči tokom leta gube prirodnu vlagu, a kontaktna sočiva mogu dodatno pojačati osećaj suvoće.

Kod mnogih putnika tada se javljaju:

peckanje i iritacija očiju,

crvenilo,

osećaj kao da je pesak u oku,

zamućen vid,

nelagodnost prilikom treptanja.

Što let traje duže, veća je mogućnost da će simptomi biti izraženiji.

Nikako ne spavajte sa sočivima u avionu

Stručnjaci posebno upozoravaju na jednu naviku koju mnogi imaju tokom noćnih letova – spavanje sa kontaktnim sočivima.

Prema rečima dr Arjana Hure, upravo to može značajno povećati rizik od razvoja infekcije oka. Tokom sna oči se dodatno isušuju, a površina oka postaje podložnija sitnim oštećenjima kroz koja bakterije lakše mogu da prodru.

Ako su vam oči već crvene, nadražene, bole ili ste osetljivi na svetlost, savet je da tokom putovanja nosite naočare umesto sočiva.

Kako smanjiti rizik tokom putovanja?

Ako ipak odlučite da putujete sa kontaktnim sočivima, pravilna higijena je od presudnog značaja.

Lekari preporučuju da:

uvek operete ruke pre dodirivanja sočiva,

koristite isključivo odgovarajući rastvor,

rastvor menjate pri svakom korišćenju,

redovno menjate kutijicu za sočiva,

nikada ne ispirate sočiva vodom iz česme,

po potrebi koristite veštačke suze kako biste ublažili suvoću očiju.

Osobama koje nose dnevna sočiva savetuje se da ih menjaju prema uobičajenom rasporedu, čak i kada su na višednevnom putovanju ili imaju više presedanja.

Naočare bi uvek trebalo da budu u ručnom prtljagu

Oftalmolozi ističu da bi svaki putnik koji nosi kontaktna sočiva trebalo da sa sobom ima i rezervni par naočara. To može biti od velike pomoći ukoliko izgubite sočivo, ostanete bez rastvora ili osetite nelagodnost tokom puta.

Takođe upozoravaju da rastvor za kontaktna sočiva ne treba presipati u druge bočice. Proizvođači nude putna pakovanja koja su namenjena upravo za putovanja, dok pretakanje može povećati rizik od kontaminacije i razvoja infekcija.