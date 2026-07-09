Neočekivani posetioci s vremena na vreme pojavljuju se u gotovo svim delovima prestonice. Na društvenim mrežama često se objavljuju fotografije divljih svinja, šakala i drugih divljih životinja koje povremeno ulaze u naseljena područja.

„Poslednjih godina zbog afričke svinjske kuge brojnost svinja je u nekim delovima, posebno onim koji su zahvaćeni epidemijom, u padu. A u grad ulaze verovatno u potraze za hranom. Na Ušću, smo imali najezdu divljih svinja, kada su zbog visokog vodostaja sa Velikog ratnog ostrva počele da preplivavaju i da izlaze na kopno", istakao je Duško Ćirović, profesor na Biološkom fakultetu za RTS.

Stručnjaci poručuju da nema razloga za strah od divljih životinja. Ipak, ukoliko dođe do susreta s njima, neophodan je oprez, posebno ako se životinja oseća ugroženo ili nema mogućnost da se povuče.

„Kada su u pitanju mužjaci šakala ili divljih svinja, treba izbegavati direktan kontakt oči u oči i ako krenete ka divljoj svinji, postoji mogućnost da i ona krene na vas. Čovek treba ubrzanim korakom da se udalji, potpuno je bespotrebno i nepraktično imati bilo kakvu vrstu kontakta", rekao je Budimir Grubić, direktor JKP „Veterina Beograd“.

Ukoliko se nađete licem u lice sa divljom svinjom ili šakalom, najvažnije je da ostanete pribrani i da životinji ne prilazite. Čak i ako ih do sada niste primetili u svom kraju, to ne znači da se tamo nisu pojavljivali.

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